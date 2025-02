Proprietário de pizzaria que matou homem imobilizado em Brusque responderá em liberdade

O proprietário da Pizzaria do Alex, investigado por matar Samuel de Jesus Constantino, de 20 anos, responderá o processo de homicídio doloso em liberdade. A informação foi divulgada pelo delegado da Divisão de Investigação Criminal de Brusque (DIC), Fernando Farias, na tarde desta quinta-feira, 27.

Ainda conforme o delegado, não foi solicitada a prisão preventiva do homem devido sua colaboração com as investigações, “não demonstrando que irá fugir ou frustrar a instrução processual”.

Inicialmente o caso era investigado como homicídio culposo, porém, após a finalização do inquérito, o homem responderá por homicídio doloso. De acordo com o delegado, a motivação para mudança da tipificação ocorreu durante a investigação.

“Trabalhávamos para verificar se o excesso – de crueldade do crime – havia sido cometido com dolo ou culpa e, pelas imagens, entendi que houve dolo”, disse Farias.

