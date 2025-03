Protesto em Brusque pede por anistia aos presos do 8 de Janeiro

Um protesto em Brusque na tarde deste domingo, 16, pediu por anistia aos presos pelos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de Janeiro. A manifestação aconteceu na praça Sesquicentenário e contou com palanque.

De acordo com a organização, cerca de 300 pessoas estiveram presentes no ato. Trata-se de uma mobilização nacional, incentivada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que protestou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Além do pedido por anistia, os manifestantes tinham como pauta “liberdade de expressão” e “fora, Lula”, este em alusão aos pedidos de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Ficamos felizes com esse evento, que marca o reinício de uma sequência de manifestações que virão pela frente”, afirma o secretário do Instituto Conservador de Brusque (ICB), David Pereira.

Políticos de Brusque e região marcaram presença. Subiram no palanque o prefeito André Vechi (PL), o vice-prefeito Deco Batisti (PL), os vereadores Felipe Hort (Novo) e Pedro Neto (PL), além dos membros da organização, os presidentes do ICB e do Movimento Brusque Contra Corrupção (MBCC), Rafael Silva e Ronald Kamp.

De Guabiruba, marcaram presença do ex-deputado estadual Osmar Vicentini e seu filho, o vereador Osmar Vicentini Filho (PL). Candidato a prefeito de Brusque nas eleições de 2024, João Martins (PSD) também participou do protesto.

