Prováveis adversários em 2026, Deco Batisti e João Martins dividem mesmo espaço em manifestação contra Moraes

O vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) e o empresário João Martins (PSD) dividiram o mesmo espaço durante a manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em Brusque, no domingo, 3. Os dois representam diferentes grupos de direita na cidade, e devem ser adversários nas eleições de 2026.

Desde as eleições de 2024, João surge como uma das figuras centrais da oposição ao governo do prefeito André Vechi (PL). Deco é visto como sucessor da atual gestão, então a disputa de 2026 pode dar um gostinho do que será a briga pela prefeitura em 2028.

Ainda não está definido o cargo que João concorrerá, se de deputado estadual ou de federal. Deco deve disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília. Porém, mesmo que concorram a Casas legislativas diferentes, os votos de Deco e de João podem dizer muito sobre a força que cada um tem na política.

Nas eleições municipais de 2024, André Vechi e João Martins brigaram pela prefeitura. Vechi venceu e foi reeleito, turbinado pelo primeiro mandato e pelo apoio do bolsonarismo. João, apoiado pelo grupo do ex-prefeito Ciro Roza, ficou em segundo na disputa.

A manifestação neste domingo ocorreu na praça Sesquicentenário. João e Deco vestiram camisetas com as cores verde e amarela, características de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve prisão domiciliar decretada por Alexandre Moraes nesta segunda-feira, 4. O ato também protestou contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: