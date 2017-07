Próximo da segunda fase, Municipal de Futsal de Guabiruba terá nova rodada

Mais uma rodada quente do Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique será realizada neste fim de semana. O destaque é o embate entre Tor Soccer e Misto, respectivamente líder e vice-líder do grupo 1. Caso vença, o Misto ocupará a liderança e não poderá mais ser alcançado. A equipe está por um empate da vaga na próxima fase. O Tor já está classificado.

Juventude, lanterna, e Nipon, vice-líder, fazem a terceira partida buscando rumo no grupo 2. O mesmo acontece com o último colocado do grupo 3, Monster Factory, no embate com o Aymoré. Poço Central e Dragões da Lorena duelam para saber quem tomará a liderança do Santo Antônio no grupo 4. Por fim, o Pachavi tenta vencer seu primeiro jogo do grupo 1 contra o já eliminado Galáticos. A rodada não terá disputas no feminino.