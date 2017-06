Como está sendo divulgado pela Defesa Civil e também pelos mais diversos veículos de comunicação, os próximos dias deverão ser complicados para os Catarinenses, em virtude da previsão de altos volumes de chuva para o nosso estado, sobretudo, o Vale do Itajaí. Confesso que estou preocupado principalmente com nossa região, diante do quadro atual de solo encharcado bem como rios ainda com nível acima do normal depois das cheias do dia 1º. Em Brusque por exemplo, o nosso Itajaí Mirim estava com nível de 2,27 metros as 13:00 horas desta tarde,03, dados do CEOPS/FURB.

Conversando hoje com alguns profissionais da área de meteorologia, questionei a possibilidade de nosso município em particular, poder sofrer com uma enchente na próxima semana. A resposta por parte deles foi ‘SIM’, existe a chance pelo que os modelos meteorológicos estão nos apresentando até o momento, ou seja, muita chuva. Diante disso, nos resta torcer portanto, para que as previsões não se confirmem!

Abaixo trago a projeção para os próximos dias, feita pelo meteorologista Marcelo Martins, da Epagri/Ciram:

Previsão domingo: a chuva começa pelo Oeste e Meio Oeste, se estendendo por SC no decorrer do dia, persistente, com intensidade moderada a forte. Há risco de temporais isolados.

Acumulado de chuva no período:40 a 60 mm em média no Estado e pontuais em torno de 100 mm, especialmente no Oeste, Meio Oeste, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Litoral Sul e Litoral Norte.

Sistema: avanço de uma frente fria no Sul do Brasil

OBSERVAÇÃO: a chuva se estende nos dias 06 a 08/06, de forma mais persistente e com maiores acumulados nos dias 07 e 08/06, devido a formação de uma nova frente fria no Sul do Brasil. Considerar que em algumas regiões do Estado o nível dos rios ainda estará elevado e o solo encontra-se encharcado, devido à chuva persistente da última semana.

Marcelo Martins – Meteorologista