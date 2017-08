Muitas nuvens, temperaturas abaixo dos 20ºC, momentos com garoa em locais isolados, este foi o cenário do tempo nesta terça-feira,15, em Brusque.

Segundo Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagri/Ciram, a semana deverá seguir com esta tendência observada hoje em nosso município, ou seja, predomínio de nebulosidade em SC, com chuva fraca especialmente no Litoral Norte, Planalto norte e Vale do Itajaí. As temperaturas não mudam muito, devem continuar nesse patamar ameno, conclui Gilsânia.

Tendência de 20 a 30 de agosto de 2017:

No domingo,20, o tempo segue instável com chuva e temporais localizados com ventania em SC, devido a formação de uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical entre o litoral de RS e SC. No dia 21, o tempo melhora gradativamente com declínio de temperatura, com o avanço de uma massa de ar frio. A temperatura segue mais baixa até o dia 23, com condição de geada na serra catarinense. No restante do período, sol entre nuvens com temperatura em elevação. Próximo ao dia 28 uma nova frente fria chega ao Sul do Brasil, provocando chuva em SC.

Gilsânia Cruz – Meteorologista

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas registradas hoje,15, em Brusque e Guabiruba, dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: