Aos poucos, o frio está perdendo força na região de Brusque, exemplo disso são as temperaturas da madrugada/amanhecer que de forma gradativa, vem subindo dia após dia nesta semana. Nosso município registrou mínimas nesta quarta-feira que oscilaram valores ficando entre 13ºC e 15ºC. E o dia novamente começou sob a presença do nevoeiro, se dissipando no decorrer da manhã, dando lugar ao tempo instável, com variação de nuvens e chuva passageira e ocasional observado em locais isolados de nossa região.

Já no período da tarde, o sol apareceu com mais frequência e o tempo seco prevaleceu. Por conta disso, tivemos um discreto aquecimento, picos máximos cravaram na casa dos 24ºC.

Abaixo trago os dados das temperaturas extremas registradas hoje,05, em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo

14,4ºC com 24,1ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

15,6ºC com 23,8ºC /Bairro Centro/Brusque

14,4ºC com 23,8ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

13,8ºC com 21,1ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

13,3°C com 18,7ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

No Vale do Itajaí

Sem frio intenso nos próximos dias

Segundo a meteorologista da Epagri/Ciram, Marilene de Lima, não teremos frio intenso aqui na região de Brusque pelo menos até o término desta primeira quinzena do mês. Marilene destaca que o tempo seguirá com predomínio maior do tempo firme com sol e sem indicativos de chuva para a maior parte do período, devido a um bloqueio atmosférico que impede o avanço de sistemas frontais até SC. Nos dias 13 e 14 um sistema chuvoso passa pelo Sul do Brasil com pouca atividade causando chuva fraca e isolada pelo estado catarinense. A temperatura permanece mais elevada no decorrer da tarde e amena nas madrugadas, com declínio mais acentuado somente a partir do dia 18/07.