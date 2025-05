Psicólogo é preso suspeito de abusar de criança de 8 anos durante consulta, em Brusque

Um psicólogo de 29 anos foi preso nesta sexta-feira, 30, suspeito de abusar de um menino de 8 anos durante consulta, em Brusque. O crime teria ocorrido em abril. Um mandado foi cumprido pela Polícia Civil.

A criança passou por exames na Polícia Científica. Foi constatada a presença de espermatozoides em uma das peças de roupa utilizadas pelo menino. Os pais denunciaram o caso à polícia.

A Polícia Civil considera que a atitude da mãe foi fundamental para as investigações, pois manteve diálogo aberto com o filho ao notar diferença no comportamento.

Caso anterior

Durante as investigações, conforme a polícia, o suspeito se recusou a fornecer material biológico para confrontar com o exame. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa e no escritório do psicólogo.

Ele já havia sido denunciado em caso semelhante em 2022. A vítima, naquela ocasião, teria sido uma criança de 4 anos. A Justiça deferiu um mandado de prisão e o suspeito foi detido pela Polícia Civil nesta sexta.

Diálogo entre pais e filhos

“A rápida solução do caso foi possível graças à atitude imediata da mãe, que, ao perceber mudanças no comportamento do filho, manteve um diálogo aberto, permitindo que a criança relatasse o ocorrido”, afirma a polícia.

A Polícia Civil diz que o diálogo constante entre responsáveis e crianças sobre educação sexual é importante, com respeito, acolhimento e orientações adequadas para cada faixa etária.

“A conversa franca e a escuta ativa são ferramentas essenciais para a prevenção e o combate a crimes dessa natureza”, completa.

