Público do Brusque diminui, mas média na Série C é semelhante à de 2023

O público presente registrado em Brusque 0x0 Tombense, neste domingo, 15, foi o menor em jogos do quadricolor no Augusto Bauer em 2025: 1.005 torcedores. É a segunda vez consecutiva em que a presença de torcida diminui entre uma rodada e outra. Ainda assim, a média na Série C do Campeonato Brasileiro é semelhante à do mesmo período na campanha de 2023: 1.365 nos cinco primeiros jogos em casa de 2025, contra 1.349 em 2023.

Na atual campanha, as vitórias sobre Guarani e Ypiranga tiveram, respectivamente, 1.645 e 1.431 torcedores. No jogo seguinte em casa, com derrota em 1 a 0 para o ABC, foi registrada a presença de 1.459 espectadores. O número caiu para 1.284 contra o São Bernardo e para 1.005 contra o Tombense. Depois, Não consta, nos boletins financeiros, a divisão de torcida mandante e visitante.

No mesmo período de 2023, considerando o recorte dos cinco primeiros jogos como mandante, o Brusque teve resultados piores jogando em casa e enfrentou dois adversários com mais torcida na região e no estado, como Remo e Figueirense, que compareceram de forma significativa.

Ao final da primeira fase da Série C de 2023, o Brusque teve uma média de 1.402 torcedores nas 10 partidas que fez no Augusto Bauer.

Ingressos mais baratos

Os preços dos ingressos são mais baratos do que eram em 2023, última participação do Brusque na Série C: R$ 70, R$ 40 e R$ 30 eram cobrados a depender do setor há dois anos. Hoje, os preços são R$ 60, R$ 40 e R$ 20. Não há mais o setor de geral, que tinha os torcedores em pé no alambrado. Em substituição, está a arquibancada metálica. O setor atrás do gol na avenida Beira Rio, antes descoberto, agora tem cobertura.

Abertura de vendas e entrada no estádio

Hoje, os torcedores têm os portões do Augusto Bauer abertos apenas uma hora antes da partida. É metade das tradicionais duas horas exercidas pela gestão anterior do clube.

Em 2023, o anúncio oficial de abertura de venda de ingressos era feito, costumeiramente, entre três e cinco dias antes do jogo. Isto nem sempre tem acontecido em 2025. Para a partida contra o Tombense, no domingo, 15, o clube anunciou a venda de ingressos na tarde de sexta-feira, 13.

Promoções de 2023

O Brusque realizou algumas promoções em 2023 para a venda de ingressos, mas não conseguiu colocar mais de 1,7 mil torcedores no estádio. A partida contra o Volta Redonda, em 14 de maio, foi no Dia das Mães. Foram colocados à disposição 1 mil ingressos gratuitos para mães, que precisavam estar acompanhadas do filho ou filha para a retirada do bilhete. O público total foi de 1.292 torcedores.

Contra o São José-RS, em 27 de maio, sócios-torcedores tiveram direito a comprar até dois ingressos extras com 50% de desconto. Consta no boletim financeiro a presença de 906 torcedores, o pior público no Augusto Bauer naquela temporada.

Na 10ª rodada, contra o Floresta, 973 torcedores estiveram no estádio, em partida que teve meia-entrada disponível a torcida quadricolor mediante doações de agasalhos.

Partidas contra Confiança e Altos tiveram promoção de arrecadação de alimentos oferecendo descontos. Os públicos oficialmente registrados foram de 1.655 e 1.242 pessoas, respectivamente, em momentos de consolidação do quadricolor no G-8 durante as últimas rodadas da primeira fase.

Desempenho

Nas nove primeiras rodadas da Série C de 2023, o Brusque era o 14º colocado, com 11 pontos. Havia acumulado três vitórias, dois empates e quatro derrotas, com oito gols marcados e oito sofridos. Só arrancaria rumo à classificação e ao posterior acesso a partir da 10ª rodada, quando emendou cinco vitórias consecutivas. Neste recorte das nove rodadas, obteve sete pontos em casa.

Em 2025, o Brusque é o quinto colocado, podendo terminar a rodada em sexto a depender de CSA x Floresta nesta segunda-feira, 16. Tem 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas, com oito gols marcados e seis sofridos. Obteve 10 pontos jogando no Augusto Bauer.

Públicos desde 2019

Desde 2019, o Brusque teve 100 partidas no Augusto Bauer com a presença de torcida sem restrições. A média de público, com levantamento dos borderôs publicados nos sites da Federação Catarinense de Futebol (FCF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi de 2.190 torcedores por jogo.

O recorde foi Brusque 1×1 Grêmio, na Série B de 2022, com 5.603. O menor público registrado no período no Augusto Bauer foi 453, na vitória por 4 a 2 sobre o Figueirense B na Copa Santa Catarina de 2019.

Neste recorte, estão excluídas partidas sem público ou com capacidade reduzida durante a pandemia de Covid-19. Portanto, a temporada de 2021 e a maioria dos jogos de 2020 não entram na conta. E durante a maior parte de 2024, o Brusque não foi mandante no Augusto Bauer.

Nestes 100 jogos, o Brusque tem 52 vitórias, 28 empates e 20 derrotas, com 151 gols marcados e 84 sofridos. São 61,33% de aproveitamento.

