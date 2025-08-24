Público lota Feijoada Bergamasca em Brusque e vibra com show histórico de Gusttavo Lima

A 15ª edição da Feijoada Bergamasca, realizada no sábado, 23, no estacionamento do pavilhão da Fenarreco, confirmou sua reputação como um dos eventos mais aguardados de Brusque e região.

Milhares de pessoas acompanharam o show de Gusttavo Lima, que entregou um espetáculo repleto de sucessos e interação com o público.

A estrutura montada para a festa impressionou desde a abertura dos portões, às 12h12. O palco, com 50 metros de largura por 16 metros de altura, serviu de cenário para um show que movimentou o público do início ao fim.

A organização também ofereceu áreas amplas e serviços diferenciados, como garçons durante todo o evento e o exclusivo camarote Vicente Só, com open bar, food e lounges de descanso.

Para os organizadores Jacson Jasper e Lucas Lorencetti, da J2L Entretenimento, o resultado superou as expectativas.

“Foi a realização de um sonho para nós como organizadores e para o público. Conseguimos entregar um evento de excelência, com espaços confortáveis e atendimento imediato nos bares e pelos garçons. Acertamos em cheio no formato”, afirmou Jasper.

O público correspondeu, cantando cada refrão e permanecendo até os últimos minutos do show. O clima de festa seguiu após a apresentação principal, com a dupla Edson & Geison animando o camarote exclusivo.

A Feijoada Bergamasca já confirmou parte da programação para 2026. Segundo Jasper, a aceitação foi imediata: “como de costume, já anunciamos as atrações do próximo ano, e a resposta foi extraordinária. Teremos os shows de Cleiton & Romário e o dono do Cabaré, o cantor Leonardo”.

