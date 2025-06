Quadrangular final do Brasileiro CBB é lançado em evento oficial; jogos começam nesta sexta

O quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) foi lançado oficialmente em coquetel na noite desta quinta-feira, 26. Participaram representantes da CBB e da Federação Catarinense de Basketball (FCB); dirigentes, treinadores e atletas dos clubes; desportistas ligados ao basquete brusquense e a outras modalidades; e autoridades municipais.

No Brusque Basquete, o presidente Zurico Frota foi o anfitrião. Do elenco que disputa o quadrangular final, estavam o ala-pivô Marcus Maffezzolli, os alas Pará e Luiz Knabben, e o técnico Durval.

“Esperamos que a nossa torcida compareça, e tem comparecido. A gente vai procurar fazer o melhor possível, no fator quadra. A gente treina diariamente, de manhã e à tarde na Arena. É uma quadra grande, que a gente conhece, mas Blumenau joga direto aqui também, Osasco e Tatuí já vieram. As equipes são iguais, não tem favorito”, afirma Zurico.

O presidente da FCB, Sérgio Luís Carneiro, o Serjão, destaca o apoio que a entidade levou às equipes, com aportes de R$ 120 mil a cada uma: Brusque Basquete, Apab Blumenau e Basket Joaçaba.

“A gente fica muito orgulhoso de ver as duas [Brusque e Blumenau] aqui na final. É uma tradição já dentro do estado. Decide o Catarinense e os Jogos Abertos há muitos anos. E ficamos felizes em ver dois dos nossos filiados, com tanta história dentro do estado, tentando o título brasileiro.”

Vice-presidente da CBB, Fábio Deschamps era o presidente da FCB até abril, e acompanhou de perto o trabalho das equipes catarinenses em uma primeira fase marcada pelo equilíbrio. O Brusque Basquete terminou líder empatado com Osasco-SP e Tatuí-SP em 17 pontos, e ficou à frente nos critérios de desempate.

Mais uma vez a gente tem a oportunidade de estar aqui em Brusque, que está novamente abrindo as portas da Arena para que a gente faça uma excelente final. E que bom, dois catarinenses na disputa, junto a dois paulistas. Isso engrandece a competição, que foi muito equilibrada. É isso que a CBB sempre bebê sempre busca, fazer uma competição equilibrada e entregar ela da melhor forma possível.”

Início da disputa

A disputa pelo título nacional começa às 17h desta sexta-feira, 27, com Osasco x Tatuí Às 19h30, o Brusque Basquete estará em quadra para o clássico contra a Apab Blumenau. Os resultados de sexta vão definir os confrontos de sábado, 28. As partidas serão disputadas no mesmo horário. No domingo, 29, os últimos confrontos terão início às 15h e às 17h30, ainda a serem definidos.

Todas as partidas têm acesso gratuito do público às arquibancadas da Arena Brusque.