Quais os nomes e sobrenomes mais comuns em Brusque, Guabiruba e Botuverá

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os nomes e sobrenomes mais comuns do país nesta terça-feira, 4. A lista foi atualizada no site Nomes no Brasil, conforme a pesquisa do Censo 2022. Dados específicos de Brusque, Guabiruba e Botuverá estão disponíveis.

Nas três cidades, o nome feminino mais comum é Maria, que segue a tendência nacional. O sobrenome mais comum é Silva. Em Brusque, o nome masculino que aparece no topo da lista é João, enquanto José predomina em Guabiruba e Botuverá.

Há 4,9 mil “Marias” em Brusque, o que representa um percentual de 3,47% da população. A idade mediana de quem possui o nome popular é de 53 anos.

De acordo com o IBGE, o nome é adotado devido à importância cultural cristã, principalmente. Maria representa devoção religiosa e maternidade. O nome está associado a uma derivação do hebraico Miriam, que significa senhora soberana. Outras variações etimológicas são consideradas, que apontam significados de pureza e de amada.

Em Brusque, o nome Maria começou a ser popular nas décadas de 1940 e 1950. O pico ocorreu nos anos 60, em que houve 1.055 registros de nascimentos com este nome. Caiu pela metade na década seguinte. No final da década de 1990 e no início dos anos 2000, Maria voltou a ser um nome popular ao recuperar a tendência de crescimento.

O nome masculino mais comum em Brusque é João, com 1,9 mil registros (1,38% da população). No Brasil, é o segundo mais comum, atrás de José. João tem origem do hebraico Yohanan, que quer dizer agraciado por Deus. Na tradição cristã, é associado a um dos apóstolos de Jesus.

O nome João é muito popular no mundo, com variações. Por exemplo, em outros países latinos, Juan é a referência. É o nome mais escolhido entre papas da Igreja Católica Romana. Vinte e três pontífices optaram por se chamar João durante o papado. O pico de registros do nome em Brusque ocorreu entre 2000 e 2009. A idade mediana de pessoas que se chamam João é 23 anos.

Silva é o sobrenome mais comum em Brusque, Guabiruba e Botuverá, seguindo a tendência nacional. Conforme os dados do Censo, 12,1 mil moradores de Brusque possuem este sobrenome, sendo 8,62% da população local.

Segundo o IBGE, Silva deriva do latim e significa selva ou floresta. É possível que as pessoas que passaram a utilizar o sobrenome viessem de áreas de vegetação. Historicamente, o sobrenome é muito utilizado em Portugal. Já era conhecido na Roma Antiga, mas desapareceu com a queda do Império Romano e ressurgiu na Península Ibérica por volta do século XI.

A lista completa dos nomes e sobrenomes mais populares de Brusque, Guabiruba, Botuverá e de todo o Brasil está disponível no site Nomes no Brasil. É possível acessá-lo por meio do link censo2022.ibge.gov.br/nomes. Abaixo, está a lista dos nomes e sobrenomes mais comuns na região de Brusque.

Nomes e sobrenomes mais comuns de Brusque

Nomes de mulheres:

1º Maria (4.894)

2º Ana (2.261)

3º Julia (507)

4° Bruna (469)

5° Amanda (459)

6º Juliana (434)

7º Aline (428)

8º Laura (427)

9º Fernanda (421)

10º Alice (412)

Nomes de homens:

1º João (1.943)

2º José (1.905)

3º Luiz (1.038)

4º Lucas (1.034)

5º Pedro (1.024)

6º Carlos (951)

7º Gabriel (934)

8º Paulo (756)

9º Antonio (744)

10º Marcos (721)

Sobrenomes:

1º Silva (12.184)

2º Santos (9.175)

3º Souza (4.968)

4º Oliveira (4.689)

5º Pereira (3.188)

6º Lima (1.897)

7º Ferreira (1.832)

8º Rodrigues (1.704)

9º Costa (1.698)

10º Alves (1.559)

Nomes e sobrenomes mais comuns de Guabiruba

Nomes de mulheres:

1º Maria (718)

2º Ana (335)

3º Patricia (79)

4º Aline (73)

5º Adriana (73)

Nomes de homens:

1º José (319)

2º João (296)

3º Lucas (169)

4º Pedro (149)

5º Gabriel (147)

Sobrenomes:

1º Silva (1.692)

2º Santos (1.590)

3ºOliveira (737)

4º Souza (615)

5º Pereira (543)

Nomes e sobrenomes mais comuns de Botuverá

Nomes de mulheres:

1º Maria (186)

2º Ana (56)

3º Rosa (22)

4º Marcia (18)

5º Bruna (15)

Nomes de homens:

1º José (74)

2º João (59)

3º Pedro (41)

4º Luiz (41)

5º Carlos (36)

Sobrenomes:

1º Silva (304)

2º Santos (181)

3º Souza (148)

4º Rescarolli (142)

5º Pedrini (124)

