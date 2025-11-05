Quais os nomes e sobrenomes mais comuns em Brusque, Guabiruba e Botuverá
Site Nomes no Brasil, do IBGE, permite consulta detalhada de nomes e sobrenomes de todo país
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os nomes e sobrenomes mais comuns do país nesta terça-feira, 4. A lista foi atualizada no site Nomes no Brasil, conforme a pesquisa do Censo 2022. Dados específicos de Brusque, Guabiruba e Botuverá estão disponíveis.
Nas três cidades, o nome feminino mais comum é Maria, que segue a tendência nacional. O sobrenome mais comum é Silva. Em Brusque, o nome masculino que aparece no topo da lista é João, enquanto José predomina em Guabiruba e Botuverá.
Há 4,9 mil “Marias” em Brusque, o que representa um percentual de 3,47% da população. A idade mediana de quem possui o nome popular é de 53 anos.
De acordo com o IBGE, o nome é adotado devido à importância cultural cristã, principalmente. Maria representa devoção religiosa e maternidade. O nome está associado a uma derivação do hebraico Miriam, que significa senhora soberana. Outras variações etimológicas são consideradas, que apontam significados de pureza e de amada.
Em Brusque, o nome Maria começou a ser popular nas décadas de 1940 e 1950. O pico ocorreu nos anos 60, em que houve 1.055 registros de nascimentos com este nome. Caiu pela metade na década seguinte. No final da década de 1990 e no início dos anos 2000, Maria voltou a ser um nome popular ao recuperar a tendência de crescimento.
O nome masculino mais comum em Brusque é João, com 1,9 mil registros (1,38% da população). No Brasil, é o segundo mais comum, atrás de José. João tem origem do hebraico Yohanan, que quer dizer agraciado por Deus. Na tradição cristã, é associado a um dos apóstolos de Jesus.
O nome João é muito popular no mundo, com variações. Por exemplo, em outros países latinos, Juan é a referência. É o nome mais escolhido entre papas da Igreja Católica Romana. Vinte e três pontífices optaram por se chamar João durante o papado. O pico de registros do nome em Brusque ocorreu entre 2000 e 2009. A idade mediana de pessoas que se chamam João é 23 anos.
Silva é o sobrenome mais comum em Brusque, Guabiruba e Botuverá, seguindo a tendência nacional. Conforme os dados do Censo, 12,1 mil moradores de Brusque possuem este sobrenome, sendo 8,62% da população local.
Segundo o IBGE, Silva deriva do latim e significa selva ou floresta. É possível que as pessoas que passaram a utilizar o sobrenome viessem de áreas de vegetação. Historicamente, o sobrenome é muito utilizado em Portugal. Já era conhecido na Roma Antiga, mas desapareceu com a queda do Império Romano e ressurgiu na Península Ibérica por volta do século XI.
A lista completa dos nomes e sobrenomes mais populares de Brusque, Guabiruba, Botuverá e de todo o Brasil está disponível no site Nomes no Brasil. É possível acessá-lo por meio do link censo2022.ibge.gov.br/nomes. Abaixo, está a lista dos nomes e sobrenomes mais comuns na região de Brusque.
Nomes de mulheres:
1º Maria (4.894)
2º Ana (2.261)
3º Julia (507)
4° Bruna (469)
5° Amanda (459)
6º Juliana (434)
7º Aline (428)
8º Laura (427)
9º Fernanda (421)
10º Alice (412)
Nomes de homens:
1º João (1.943)
2º José (1.905)
3º Luiz (1.038)
4º Lucas (1.034)
5º Pedro (1.024)
6º Carlos (951)
7º Gabriel (934)
8º Paulo (756)
9º Antonio (744)
10º Marcos (721)
Sobrenomes:
1º Silva (12.184)
2º Santos (9.175)
3º Souza (4.968)
4º Oliveira (4.689)
5º Pereira (3.188)
6º Lima (1.897)
7º Ferreira (1.832)
8º Rodrigues (1.704)
9º Costa (1.698)
10º Alves (1.559)
Nomes de mulheres:
1º Maria (718)
2º Ana (335)
3º Patricia (79)
4º Aline (73)
5º Adriana (73)
Nomes de homens:
1º José (319)
2º João (296)
3º Lucas (169)
4º Pedro (149)
5º Gabriel (147)
Sobrenomes:
1º Silva (1.692)
2º Santos (1.590)
3ºOliveira (737)
4º Souza (615)
5º Pereira (543)
Nomes de mulheres:
1º Maria (186)
2º Ana (56)
3º Rosa (22)
4º Marcia (18)
5º Bruna (15)
Nomes de homens:
1º José (74)
2º João (59)
3º Pedro (41)
4º Luiz (41)
5º Carlos (36)
Sobrenomes:
1º Silva (304)
2º Santos (181)
3º Souza (148)
4º Rescarolli (142)
5º Pedrini (124)
