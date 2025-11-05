Quais os nomes e sobrenomes mais comuns em Brusque, Guabiruba e Botuverá

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os nomes e sobrenomes mais comuns do país nesta terça-feira, 4. A lista foi atualizada no site Nomes no Brasil, conforme a pesquisa do Censo 2022. Dados específicos de Brusque, Guabiruba e Botuverá estão disponíveis.

Nas três cidades, o nome feminino mais comum é Maria, que segue a tendência nacional. O sobrenome mais comum é Silva. Em Brusque, o nome masculino que aparece no topo da lista é João, enquanto José predomina em Guabiruba e Botuverá.

Há 4,9 mil “Marias” em Brusque, o que representa um percentual de 3,47% da população. A idade mediana de quem possui o nome popular é de 53 anos.

De acordo com o IBGE, o nome é adotado devido à importância cultural cristã, principalmente. Maria representa devoção religiosa e maternidade. O nome está associado a uma derivação do hebraico Miriam, que significa senhora soberana. Outras variações etimológicas são consideradas, que apontam significados de pureza e de amada.

Em Brusque, o nome Maria começou a ser popular nas décadas de 1940 e 1950. O pico ocorreu nos anos 60, em que houve 1.055 registros de nascimentos com este nome. Caiu pela metade na década seguinte. No final da década de 1990 e no início dos anos 2000, Maria voltou a ser um nome popular ao recuperar a tendência de crescimento.

O nome masculino mais comum em Brusque é João, com 1,9 mil registros (1,38% da população). No Brasil, é o segundo mais comum, atrás de José. João tem origem do hebraico Yohanan, que quer dizer agraciado por Deus. Na tradição cristã, é associado a um dos apóstolos de Jesus.

O nome João é muito popular no mundo, com variações. Por exemplo, em outros países latinos, Juan é a referência. É o nome mais escolhido entre papas da Igreja Católica Romana. Vinte e três pontífices optaram por se chamar João durante o papado. O pico de registros do nome em Brusque ocorreu entre 2000 e 2009. A idade mediana de pessoas que se chamam João é 23 anos.

Silva é o sobrenome mais comum em Brusque, Guabiruba e Botuverá, seguindo a tendência nacional. Conforme os dados do Censo, 12,1 mil moradores de Brusque possuem este sobrenome, sendo 8,62% da população local.

Segundo o IBGE, Silva deriva do latim e significa selva ou floresta. É possível que as pessoas que passaram a utilizar o sobrenome viessem de áreas de vegetação. Historicamente, o sobrenome é muito utilizado em Portugal. Já era conhecido na Roma Antiga, mas desapareceu com a queda do Império Romano e ressurgiu na Península Ibérica por volta do século XI.

A lista completa dos nomes e sobrenomes mais populares de Brusque, Guabiruba, Botuverá e de todo o Brasil está disponível no site Nomes no Brasil. É possível acessá-lo por meio do link censo2022.ibge.gov.br/nomes. Abaixo, está a lista dos nomes e sobrenomes mais comuns na região de Brusque.

Nomes e sobrenomes mais comuns de Brusque

Nomes de mulheres:
1º Maria (4.894)
2º Ana (2.261)
3º Julia (507)
4° Bruna (469)
5° Amanda (459)
6º Juliana (434)
7º Aline (428)
8º Laura (427)
9º Fernanda (421)
10º Alice (412)

Nomes de homens:
1º João (1.943)
2º José (1.905)
3º Luiz (1.038)
4º Lucas (1.034)
5º Pedro (1.024)
6º Carlos (951)
7º Gabriel (934)
8º Paulo (756)
9º Antonio (744)
10º Marcos (721)

Sobrenomes:
1º Silva (12.184)
2º Santos (9.175)
3º Souza (4.968)
4º Oliveira (4.689)
5º Pereira (3.188)
6º Lima (1.897)
7º Ferreira (1.832)
8º Rodrigues (1.704)
9º Costa (1.698)
10º Alves (1.559)

Nomes e sobrenomes mais comuns de Guabiruba

Nomes de mulheres:
1º Maria (718)
2º Ana (335)
3º Patricia (79)
4º Aline (73)
5º Adriana (73)

Nomes de homens:
1º José (319)
2º João (296)
3º Lucas (169)
4º Pedro (149)
5º Gabriel (147)

Sobrenomes:
1º Silva (1.692)
2º Santos (1.590)
3ºOliveira (737)
4º Souza (615)
5º Pereira (543)

Nomes e sobrenomes mais comuns de Botuverá

Nomes de mulheres:
1º Maria (186)
2º Ana (56)
3º Rosa (22)
4º Marcia (18)
5º Bruna (15)

Nomes de homens:
1º José (74)
2º João (59)
3º Pedro (41)
4º Luiz (41)
5º Carlos (36)

Sobrenomes:
1º Silva (304)
2º Santos (181)
3º Souza (148)
4º Rescarolli (142)
5º Pedrini (124)

