Quais praias perto de Brusque estão próprias e impróprias para banho; veja lista
Novo relatório do IMA-SC foi divulgado nesta terça
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA-SC) divulgou nesta terça-feira, 23, um novo relatório semanal sobre a balneabilidade das praias catarinenses. As praias perto de Brusque apresentam tanto condições próprias quanto impróprias para banho.
Constam, abaixo, as condições de balneabilidade de praias em Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Porto Belo e Bombinhas. O IMA-SC monitora se as praias estão com boa qualidade da água para possibilitar o banho de mar, entre outros fatores.
Balneário Camboriú
Praia de Laranjeiras (meio da praia): própria
Praia de Taquaras (em frente à escola municipal): própria
Praia de Taquaras (Lagoa de Taquaras): imprópria
Praia Central (Pontal Norte): imprópria
Praia Central (Rua 1001): própria
Praia Central (Rua 2000): própria
Praia Central (Rua 3000): própria
Praia Central (Rua 4900): imprópria
Praia Central (Rua 4000): imprópria
Praia Central (Rua 3500): própria
Praia Central (Rua 2500): própria
Praia Central (Rua 1400): própria
Praia Central (Rua 51): própria
Praia do Estaleirinho (Rua José Amaro da Cunha): própria
Praia do Estaleiro (Rua Domingos Fonseca): própria
Itajaí
Praia Brava (Rua Doca Rebello): própria
Praia Brava (final da avenida José Medeiros Vieira): própria
Praia Brava (Rua Martim Pescador): própria
Praia de Cabeçudas (Rua Quintino Bocaiúva): própria
Praia do Atalaia (primeira rampa de acesso): própria
Itapema
Praia de Itapema (Rua 113): imprópria
Praia de Itapema (Rua 149): própria
Praia de Itapema (Rua 227): própria
Praia de Itapema (Rua 319): própria
Praia de Itapema (Rua 205): imprópria
Praia de Itapema (Rua 129): própria
Praia de Itapema (Rua 261): própria
Praia de Itapema (Rua 163): própria
Praia do Porto (Rua 1100): imprópria
Navegantes
Praia de Navegantes (Rua Jaraguá do Sul): própria
Praia de Navegantes (Rua Júlia Cardoso do Nascimento): própria
Praia de Navegantes (foz do rio Gravatá): própria
Praia de Navegantes (Avenida João Sacavem): própria
Porto Belo
Praia de Perequê (foz do rio Perequezinho): imprópria
Praia de Perequê (Rua Rubens Alves): imprópria
Praia de Perequê (Rua Alm. Fonseca Neves): própria
Praia de Porto Belo (ao lado do trapiche): própria
Praia de Porto Belo (Rua João Guerreiro): própria
Praia de Porto Belo (Rua Cap. Gualberto Leal Nunes): própria
Bombinhas
Praia de Bombas (Rua Martin Pescador): imprópria
Praia de Bombas (Rua Tiriba): imprópria
Praia de Bombas (Rua Ariramba, esquerda do riacho): própria
Praia de Bombinhas (Servidão Av. Ver. Manoel José dos Santos): própria
Praia de Bombinhas (canto direito da praia, próximo ao riacho): imprópria
Praia de Bombinhas (Rua Castanheta): própria
Praia de Morrinhos (Rua Almíscar): própria
Praia de Quatro Ilhas (Rua Ilha Itamaracá): própria
Praia de Zimbros (Rua Rio Madeira): imprópria
Praia de Zimbros (Rua Ijuí): própria
Praia do Canto Grande (Rua Jequití, próximo ao trapiche): própria
Praia do Canto Grande (Rua Jacarandá): própria
Praia da Conceição (Rua Palmeira): própria
Praia do Mariscal (Avenida Água Marinha): própria
Praia do Mariscal (Rua Canela): própria
Praia do Mariscal (Rua Acácia Negra): própria
Praia do Retiro dos Padres (final da Avenida das Garoupas): própria
