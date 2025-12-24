Quais praias perto de Brusque estão próprias e impróprias para banho; veja lista

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA-SC) divulgou nesta terça-feira, 23, um novo relatório semanal sobre a balneabilidade das praias catarinenses. As praias perto de Brusque apresentam tanto condições próprias quanto impróprias para banho.

Constam, abaixo, as condições de balneabilidade de praias em Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Porto Belo e Bombinhas. O IMA-SC monitora se as praias estão com boa qualidade da água para possibilitar o banho de mar, entre outros fatores.

Veja lista

Balneário Camboriú

Praia de Laranjeiras (meio da praia): própria

Praia de Taquaras (em frente à escola municipal): própria

Praia de Taquaras (Lagoa de Taquaras): imprópria

Praia Central (Pontal Norte): imprópria

Praia Central (Rua 1001): própria

Praia Central (Rua 2000): própria

Praia Central (Rua 3000): própria

Praia Central (Rua 4900): imprópria

Praia Central (Rua 4000): imprópria

Praia Central (Rua 3500): própria

Praia Central (Rua 2500): própria

Praia Central (Rua 1400): própria

Praia Central (Rua 51): própria

Praia do Estaleirinho (Rua José Amaro da Cunha): própria

Praia do Estaleiro (Rua Domingos Fonseca): própria

Itajaí

Praia Brava (Rua Doca Rebello): própria

Praia Brava (final da avenida José Medeiros Vieira): própria

Praia Brava (Rua Martim Pescador): própria

Praia de Cabeçudas (Rua Quintino Bocaiúva): própria

Praia do Atalaia (primeira rampa de acesso): própria

Itapema

Praia de Itapema (Rua 113): imprópria

Praia de Itapema (Rua 149): própria

Praia de Itapema (Rua 227): própria

Praia de Itapema (Rua 319): própria

Praia de Itapema (Rua 205): imprópria

Praia de Itapema (Rua 129): própria

Praia de Itapema (Rua 261): própria

Praia de Itapema (Rua 163): própria

Praia do Porto (Rua 1100): imprópria

Navegantes

Praia de Navegantes (Rua Jaraguá do Sul): própria

Praia de Navegantes (Rua Júlia Cardoso do Nascimento): própria

Praia de Navegantes (foz do rio Gravatá): própria

Praia de Navegantes (Avenida João Sacavem): própria

Porto Belo

Praia de Perequê (foz do rio Perequezinho): imprópria

Praia de Perequê (Rua Rubens Alves): imprópria

Praia de Perequê (Rua Alm. Fonseca Neves): própria

Praia de Porto Belo (ao lado do trapiche): própria

Praia de Porto Belo (Rua João Guerreiro): própria

Praia de Porto Belo (Rua Cap. Gualberto Leal Nunes): própria

Bombinhas

Praia de Bombas (Rua Martin Pescador): imprópria

Praia de Bombas (Rua Tiriba): imprópria

Praia de Bombas (Rua Ariramba, esquerda do riacho): própria

Praia de Bombinhas (Servidão Av. Ver. Manoel José dos Santos): própria

Praia de Bombinhas (canto direito da praia, próximo ao riacho): imprópria

Praia de Bombinhas (Rua Castanheta): própria

Praia de Morrinhos (Rua Almíscar): própria

Praia de Quatro Ilhas (Rua Ilha Itamaracá): própria

Praia de Zimbros (Rua Rio Madeira): imprópria

Praia de Zimbros (Rua Ijuí): própria

Praia do Canto Grande (Rua Jequití, próximo ao trapiche): própria

Praia do Canto Grande (Rua Jacarandá): própria

Praia da Conceição (Rua Palmeira): própria

Praia do Mariscal (Avenida Água Marinha): própria

Praia do Mariscal (Rua Canela): própria

Praia do Mariscal (Rua Acácia Negra): própria

Praia do Retiro dos Padres (final da Avenida das Garoupas): própria

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

