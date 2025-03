Já ouviu falar sobre os jogos e eSports? O que começou sendo apenas jogos de entretenimento, cresceu exponencialmente e hoje é uma febre mundial, onde muitos jogadores se tornaram profissionais e participam de competições globais.

Dentre os diversos títulos que dominam o cenário competitivo, alguns jogos se destacam por sua popularidade e profundidade estratégica, sendo eles no momento, uma das categorias de jogos de apostas que mais cresce no mundo todo. Conheça melhor cada um desses jogos abaixo.

1. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) é um dos jogos de tiro em primeira pessoa (FPS) que coloca duas equipes rivais em uma batalha de 5 contra 5, com uma equipe assumindo o papel de terroristas e a outra como antiterroristas.

O objetivo dos terroristas é plantar uma bomba em um dos dois pontos específicos do mapa, enquanto os antiterroristas devem impedir a planta da bomba ou desativá-la caso ela seja colocada. Cada rodada dura poucos minutos, e o jogo exige habilidades táticas, mira precisa e boa comunicação entre os membros da equipe.

2. Dota 2

Dota 2, desenvolvido pela Valve, é um dos jogos de estratégia em tempo real (RTS) mais complexos e competitivos da atualidade. Lançado em 2013, Dota 2 é um jogo de MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), onde duas equipes de cinco jogadores competem para destruir a base inimiga, chamada de Ancient.

Cada jogador controla um herói com habilidades únicas, e o objetivo principal é avançar pelas rotas do mapa, derrotar os inimigos e destruir a base adversária, enquanto defende a sua. A partida é dividida em fases: uma inicial de farm (onde os jogadores acumulam recursos para melhorar seus heróis), uma fase de mid-game (onde começam as batalhas em larga escala) e a fase final, onde as equipes buscam o confronto decisivo para destruir a base inimiga.

3. Rainbow Six Siege

Lançado em 2015 pela Ubisoft, Rainbow Six Siege é um jogo de tiro tático em primeira pessoa (FPS) que foca na destruição e na inteligência estratégica. Baseado em uma série de jogos já consolidada, Rainbow Six Siege oferece uma jogabilidade única, onde as equipes competem em uma série de objetivos táticos, como desarmar uma bomba ou resgatar reféns. O grande diferencial do jogo está na destruição ambiental, permitindo que as equipes quebrem paredes, pisos e tetos para obter vantagem tática.

Cada equipe é composta por cinco jogadores, e cada um pode escolher entre uma grande variedade de operadores, que possuem habilidades especiais, como drones, escudos blindados e explosivos. A comunicação e a coordenação entre os membros da equipe são fundamentais, pois o jogo exige uma abordagem cautelosa e planejada, onde um erro pode significar a perda de uma rodada.

O jogo é muito popular entre as equipes e tem uma comunidade competitiva crescente, com torneios realizados ao longo do ano. Six Invitational é o torneio mais importante de Rainbow Six Siege, reunindo as melhores equipes de todo o mundo. Equipes como G2 Esports, Ninjas in Pyjamas e Team Liquid estão entre as mais proeminentes na cena do jogo.

4. Call of Duty

Call of Duty (CoD) é uma das franquias de jogos de tiro mais bem-sucedidas e duradouras da história. Lançado em 2003 pela Activision, o jogo tem várias edições ao longo dos anos, com versões ambientadas em cenários modernos, futuristas e até mesmo da Segunda Guerra Mundial.

O jogo Call of Duty se destaca com o seu modo multiplayer, onde as equipes competem em uma série de modos, como Domination, Search and Destroy e Hardpoint. As equipes geralmente são compostas por cinco jogadores, e a coordenação e comunicação entre eles são essenciais para garantir a vitória. Em cada partida, os jogadores podem escolher entre uma variedade de armas e equipamentos, além de personalizar suas classes e habilidades, o que adiciona uma camada de estratégia ao jogo.