Quais vereadores de Brusque pretendem disputar as eleições de 2026

Interessados em disputar as eleições de 2026 em Brusque começam a ensaiar as pré-candidaturas. No momento, porém, são esperados poucos candidatos da Câmara de Vereadores em busca das cadeiras almejadas dos Legislativos estaduais e federal.

As peças do xadrez da política ainda estão sendo organizadas, e alguns cenários são formados. A expectativa atual é que somente dois vereadores de Brusque entrem na disputa eleitoral de 2026.

De acordo com fontes do jornal O Município e de conversas nos bastidores, são esperadas as candidaturas de Cacá Tavares (Podemos) e Felipe Hort (Novo). O PP de Brusque também pode lançar um nome, e Jean Pirola é cogitado, mas o candidato progressista pode vir de fora da Câmara.

Cacá Tavares

Vereador em segundo mandato, Cacá Tavares pensa em interromper o atual mandato para trocar a Câmara de Brusque pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Ele é aliado do prefeito André Vechi (PL), mas não deve contar com o apoio do chefe do Executivo nas eleições.

A vontade de Cacá em disputar as eleições como candidato a deputado estadual já teria sido manifestada a Vechi, e o vereador reconhecido que o apoio do prefeito é inviável. Cacá deve apostar em uma estrutura de campanha oferecida pelo Podemos para se eleger.

Nos últimos anos, ele se aproximou da presidente estadual do partido, a deputada Paulinha da Silva. Ela deve disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Conforme uma fonte, Cacá pretende concorrer à Alesc para se eleger, e não apenas ajudar o partido na soma dos votos de legenda.

Felipe Hort

O vereador Felipe Hort deve ser o nome do partido Novo como candidato a deputado estadual. Ele exerce o primeiro mandato como parlamentar em Brusque. Felipe vem tomando uma postura de oposição ao governo de André Vechi.

O Novo pretende ampliar o número de deputados. Hoje, há apenas um representante do partido em Florianópolis: o deputado estadual Matheus Cadorin, de Joinville. Desta forma, Felipe Hort deve ser o nome do Novo brusquense na disputa de 2026.

Jean Pirola ou João Martins

O PP de Brusque terá candidato a deputado estadual. Um dos nomes cotados para representar a sigla e a região de Brusque é o do empresário João Martins (PSD). Porém, há resistência interna quanto ao nome dele.

João é o principal opositor de André Vechi. Hoje, o PP integra a base do governo. A candidatura de João pela sigla poderia prejudicar a relação entre os progressistas e o prefeito. O cenário está pendente.

Por outro lado, também circula nos bastidores uma certa dificuldade de João Martins deixar o PSD, seu atual partido. A sigla é comandada em Brusque pelo ex-prefeito Ciro Roza. Na ocasião, João exerce um papel “herdeiro político” de Ciro. A eventual saída da sigla deve passar pelo aval do ex-prefeito.

Caso o PP não tenha João como candidato, a leitura dos bastidores da Câmara de Brusque é que Jean Pirola concorra a deputado estadual pelo partido. Pirola seria um “plano B”. Se João não for o candidato progressista, o vereador pode entrar em cena.

O nome de Pirola seria aceito de forma mais amigável pelo governo André Vechi, já que o parlamentar apoia a gestão na Câmara. Indicar Pirola, por exemplo, seria diferente de indicar um opositor ao governo municipal como candidato.

Outros vereadores

O prefeito André Vechi encaminha a decisão de quem apoiará nas eleições de 2026. Ao cargo de deputado federal, o cenário governista está mais definido. O vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) deve concorrer à Câmara dos Deputados com o apoio de Vechi.

Já para a Alesc, ainda não há definição. O desejo do prefeito é que o empresário Julio Hort (PL), sócio da empresa Irmãos Hort, seja candidato a deputado estadual. A candidatura da sigla também passa pela situação eleitoral do ex-prefeito Ari Vequi (PL). Ele está inelegível, mas acredita que reverterá a inelegibilidade nos próximos meses para disputar as eleições de 2026 a deputado estadual.

Apesar da indefinição quanto ao nome do candidato do PL, os quatro vereadores da sigla não devem concorrer. Paulinho Sestrem, Leonardo Schmitz, Pedro Neto e Valdir Hinselmann devem permanecer no Legislativo municipal até o final de 2028.

Entre os demais parlamentares, Antônio Roberto (PRD) não tem demonstrado interesse em concorrer, assim como Joubert Lungen (Podemos). Os dois são apoiadores do governo. Bete Eccel (PT) deve permanecer no mandato e apoiar o marido e ex-prefeito Paulo Eccel (PT) ao cargo de deputado estadual.

Alessandro Simas (União) disputou eleições em três anos consecutivos. Ele concorreu a deputado federal em 2022, prefeito de Brusque na eleição suplementar de 2023 e vereador em 2024. O vereador não planeja disputar mais uma eleição em breve. Rick Zanata (Novo) também não pretende concorrer.

No momento, os nomes dos vereadores André Rezini (PP) e Rogério dos Santos (Republicanos) não circulam nas conversas de bastidores. O presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos), teria demonstrado interesse na vaga de deputado estadual, mas recuado.

