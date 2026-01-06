Qual a situação do trânsito na região da Primeiro de Maio após bloqueio da avenida por um mês

O trânsito na região da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, é tranquilo no início da manhã desta terça-feira, 6. A avenida está bloqueada por um mês. É permitido somente o acesso local, tanto para compras no comércio quanto para chegar às residências.

A rua Azambuja, via paralela à avenida Primeiro de Maio, não registra congestionamento. A exceção é para o cruzamento entre a rua Azambuja e a rua Tiradentes, que é caótico por si só. Neste ponto, há um pequeno registro de fila.

Segundo a prefeitura, a empresa responsável pela obra de macrodrenagem da Primeiro de Maio ainda realiza todas as sinalizações necessárias. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) vai acompanhar o fluxo de veículos na região durante todo período de interdição.

Comerciantes locais ressaltam que os estabelecimentos seguem em funcionamento na avenida Primeiro de Maio. Como o acesso local é permitido, é possível atravessar o desvio para frequentar o comércio da avenida.

