A transparência deixou de ser detalhe e se tornou protagonista em muitos looks atuais. Seja em blusas de tule, vestidos finos ou camisas em tecidos leves, as peças transparentes carregam sensualidade, estilo e personalidade. Mas para que o visual fique equilibrado, saber escolher a lingerie feminina ideal é fundamental. A peça íntima certa valoriza o look, garante conforto e pode, inclusive, se tornar o ponto alto da produção.

Quando a lingerie aparece, ela precisa estar à altura

Com roupas transparentes, a lingerie não fica escondida. Pelo contrário: ela se torna parte visível do look. Por isso, é essencial que esteja em bom estado, tenha acabamento impecável e esteja alinhada ao estilo da produção.

A dica de ouro aqui é investir em peças pensadas para serem mostradas — como sutiãs com detalhes em renda, alças estruturadas, recortes bem definidos e tecidos nobres. Em vez de parecer um descuido, a lingerie aparece como escolha consciente e estilosa.

Sutiã com bojo: suporte e definição na medida certa

O sutiã com bojo é uma excelente escolha para quem busca sustentação, conforto e um visual mais polido. Ele ajuda a moldar o busto e evita que a transparência revele demais, garantindo discrição sem perder o charme.

Modelos com acabamento em renda ou cetim podem ser coordenados com blusas de tule ou vestidos finos, criando contrastes que elevam o look sem vulgarizar.

Body regata: praticidade com sofisticação

O body regata é outro aliado poderoso das peças transparentes. Ele funciona como uma base lisa e elegante, cobrindo o tronco com conforto e estilo. Em versões com tecidos tecnológicos ou detalhes em tule, o body pode até mesmo substituir blusas, sendo combinado com saias, calças de alfaiataria ou jeans de cintura alta.

Além disso, o body elimina o problema de peças que se enrolam ou marcam sob roupas leves, criando uma linha visual contínua e sofisticada.

Escolha consciente: cor, tecido e caimento

Ao usar lingerie sob peças transparentes, cada detalhe importa. A cor da lingerie pode complementar ou contrastar com o look. Para um visual discreto, tons próximos ao da pele ou da roupa são ideais. Já para quem quer ousar, usar um sutiã de cor vibrante ou escura sob uma peça clara pode ser uma escolha ousada e moderna.

A linha de sutiãs traz opções para todos os estilos, com cortes perfeitos, tecidos de alta qualidade e um ajuste anatômico que valoriza o corpo com naturalidade.

Transparência com elegância é sobre equilíbrio

Usar transparência com elegância está mais relacionado ao equilíbrio do que à quantidade de pele à mostra. Escolher uma lingerie de qualidade, com um bom caimento, que esteja em harmonia com o restante da produção, garante um visual sensual, elegante e nada óbvio.

Seja para eventos noturnos, encontros ou até mesmo para ousar no look do dia, a lingerie certa faz toda a diferença — e quando ela aparece, precisa brilhar.