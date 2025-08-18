Quando a barragem de Botuverá ficará pronta se nada der errado

O novo prazo dado pela Defesa Civil de Santa Catarina para início da construção da barragem de Botuverá gera a possibilidade de especular quando a estrutura ficará pronta, se nada der errado em meio à burocracia que envolve as obras públicas. A barragem terá papel de mitigar as cheias que atingem Brusque e região. O tão esperado início da obra soma mais de uma década de atraso.

O secretário de Defesa Civil do estado, Mário Hildebrandt, divulgou na semana passada que a secretaria pretende reabrir o edital de licitação para construção dentro de 40 dias. A expectativa é que a obra inicie no primeiro semestre de 2026.

De acordo com informações do governo do estado, o edital de licitação previa a execução da obra em dois anos, pelo menos antes de ser suspenso em dezembro. Com base neste período previsto, é possível esperar que a barragem seja entregue até a metade de 2028, no mínimo, se todos os trâmites para tirar a obra do papel forem exitosos e nenhuma intercorrência registrada durante a construção.

Esta é a especulação mais otimista existente, com base na projeção de início da obra divulgada por Mário Hildebrandt. O jornal O Município questionou a Defesa Civil de SC se haverá novidades quanto ao prazo de execução, mas a secretaria disse que ainda não há essa informação antes da reabertura do edital. Por isso, a previsão de entrega da estrutura até a metade de 2028 é tratada pela coluna Página 3 como uma hipótese.

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

