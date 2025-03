Quando foi mais cara? levantamento revela preços da gasolina em Brusque nos últimos 12 anos

Abril de 2022 foi o mês em que o preço médio de revenda de gasolina comum atingiu o valor mais alto em Brusque nos últimos 12 anos. Um levantamento compara preços e considera todos os valores mensais entre 2013 e 2025, com correção pela inflação.

O valor mais alto registrado no período foi equivalente a R$ 8, corrigido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O preço atual da gasolina em Brusque é de R$ 6,54, o maior desde julho de 2022.

O levantamento da série histórica foi elaborado pelo jornal O Município, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ao longo dos anos, o Real foi se desvalorizando. Com isso, pagar R$ 2,60 para abastecer o carro há 12 anos tinha um valor mais significativo do que hoje.

Para se ter uma ideia, quando o Plano Real foi implementado, há 30 anos, era possível comprar com R$ 12,38 o que hoje seria necessário R$ 100. O cálculo foi elaborado pela Folha de São Paulo.

Levantamento de preços corrigidos

O preço da gasolina em Brusque em 2013 equivalia, em média, a R$ 5,37 para a época. Os valores corrigidos permaneceram na casa dos R$ 5 até a metade de 2016, quando baixaram para R$ 4,99 em junho, mas retornaram a R$ 5,02 em dezembro.

No ano seguinte, 2017, foi registrado o menor preço corrigido pela inflação da série histórica: equivalente a R$ 4,68 para a época. Os valores atingiram R$ 6 em outubro de 2018, mas permaneceram somente durante o mês.

O levantamento não foi realizado pelos órgãos fiscalizadores em partes do segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. Em 2022, os valores corrigidos ficaram entre R$ 7,61 e R$ 8 (o maior da série histórica), até caírem abruptamente a partir de julho, fechando dezembro equivalente a R$ 5,66. Nos anos seguintes, ficaram estáveis na casa dos R$ 6.

Valores reais (sem correção)

Valores corrigidos

Reajuste recente

O preço da gasolina subiu em todo Brasil após 1º de fevereiro de 2025 devido ao reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) sobre combustíveis. O tributo é de competência estadual.

O reajuste foi determinado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão colegiado que reúne todos os secretários de Fazenda dos estados e é presidido pelo ministro Fernando Haddad.

De acordo com a Agência Brasil, a alíquota do ICMS subiu 10 centavos, de R$ 1,37 para R$ 1,47. Na ocasião, a alíquota é o percentual utilizado para cálculo do valor de um imposto. O reajuste influencia no valor final ao consumidor.

