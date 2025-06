Quando investimos em uma peça de moda praia, queremos que ela dure muitas temporadas, certo? Mas afinal, quanto tempo dura um biquíni? A resposta varia de acordo com o tipo de tecido, frequência de uso, cuidados na lavagem e exposição ao sol, sal ou cloro.

A boa notícia é que com as escolhas certas — desde a compra até a manutenção — você pode manter seu biquíni bonito e funcional por muito mais tempo. Neste conteúdo, vamos explicar os principais fatores que afetam a durabilidade da peça e como cuidar bem dela no dia a dia.

A média de vida útil de um biquíni

Um biquíni de qualidade, feito com materiais tecnológicos e bem costurado, pode durar de 1 a 3 anos com uso regular. Já em casos de uso ocasional e cuidados adequados, essa peça pode acompanhar você por várias temporadas.

A durabilidade, no entanto, depende de fatores como:

Quantidade de lavagens

Exposição ao sol e à água salgada ou com cloro

Tipo de tecido e forro

Forma de armazenamento

Cuidado no uso (evitar superfícies ásperas, por exemplo)

Peças de marcas reconhecidas, como os biquínis com proteção UV e alta resistência ao cloro, têm uma performance superior e não desbotam ou deformam com facilidade.

O tecido faz toda a diferença

A composição do tecido é um dos fatores mais importantes para definir quanto tempo dura um biquíni. Poliamida com elastano de alta qualidade oferece maior elasticidade, conforto e resistência à água do mar, ao cloro e ao sol.

Modelos como o clássico biquíni tomara que caia, por exemplo, são feitos com tecidos que mantêm o formato e a sustentação mesmo após muitas lavagens, especialmente se forem lavados à mão com sabão neutro e secos à sombra.

E os maiôs e bodies? duram mais?

Maiôs e bodies geralmente têm maior área de tecido e estrutura reforçada, o que pode aumentar sua vida útil — desde que o cuidado seja o mesmo. Evite torcer as peças após o uso, lave com água fria e não use alvejantes.

Se você busca uma peça versátil, que funcione tanto na praia quanto no look urbano, vale a pena investir em um maiô com recorte moderno ou até comprar body feminino para usar também no dia a dia com saias, calças ou shorts.