Mas, afinal, quantos títulos os times do Brasil têm no torneio?

Historicamente, os argentinos são os maiores campeões. Além, é claro, de a Argentina sempre ter tido jogadores de enorme qualidade, é preciso destacar que até os anos 1990, os clubes brasileiros não davam muita importância à Libertadores.

Em diversas ocasiões, os times do Brasil utilizaram times mistos, reservas ou até preferiram não participar da disputa. Na verdade, até mesmo nos anos 90, a competição ainda não era unanimidade.

Na edição de 1994, por exemplo, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram nas quartas de final e, no intervalo entre os dois jogos, o Verdão fez uma excursão pelo Japão, o que atrapalhou a equipe e acabou custando sua eliminação. Isso, é claro, seria impensável nos dias de hoje.

De todo modo, foi a partir dessa década que a Libertadores começou a ganhar importância e, pouco a pouco, transformou-se na competição mais cobiçada pelos times do Brasil.

Mas é claro que, ao longo do período em que a Libertadores era preterida, os clubes argentinos foram empilhando títulos e abrindo larga vantagem. Por isso, até hoje, eles são os maiores campeões continentais, com 25 conquistas.

Acontece que, com a hegemonia recente, o Brasil vem encostando e já aparece logo atrás: no momento, os clubes daqui somam 23 títulos.

E a expectativa é de que os brasileiros continuem se sobressaindo, uma vez que, atualmente, uma enorme diferença financeira separa os clubes daqui dos demais sul-americanos.

Favoritos em 2024

Dessa forma, os favoritos para 2024 continuam sendo os times do Brasil. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo, são os que mais investiram ao longo dos últimos anos.

Já o Fluminense é o atual campeão do torneio, e Grêmio e São Paulo, além de serem muito tradicionais, também contam com elencos fortes.

Por tudo isso, há uma expectativa de que nos próximos anos os brasileiros se tornem os maiores campeões da Libertadores.

É claro que isso não será uma missão fácil, uma vez que, mesmo em crise, os clubes sul-americanos podem surpreender. Afinal, muitos deles têm camisas pesadas e torcedores apaixonados.

Além disso, sempre estão surgindo jogadores talentosos no continente. Ou seja, se quiserem assumir a liderança do ranking, os clubes brasileiros não poderão menosprezar seus adversários e vão ter de encarar a competição sem pensar no abismo financeiro que existe atualmente.