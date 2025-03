Quarta-feira de Cinzas: confira a programação das missas na Paróquia São Luís Gonzaga

A Paróquia São Luís Gonzaga divulgou a programação das missas de Quarta-feira de Cinzas, dia 5. Solenidade importante para os católicos, a Quaresma marca o período de 40 dias de preparação para a Páscoa, que representa o ápice da fé cristã: a ressurreição de Jesus.

O pároco, padre Hélio Feuser, explica que a celebração da Quarta-Feira de Cinzas recorda a fragilidade da vida e a necessidade da penitência para a conversão.

“Nesse dia somos marcados pelas cinzas impostas na nossa cabeça, como um sinal que recorda nossa condição de criatura, e que nos convida à penitência e a intensificar o compromisso da conversão para seguir Jesus Cristo”, diz.

Ele destaca que as cinzas usadas nas celebrações são feitas a partir da queima das palmas utilizadas no Domingo de Ramos do ano anterior.

Na igreja Matriz São Luís Gonzaga, as celebrações da Quarta-Feira de Cinzas serão às 7h, às 9h, às 15h, às 19h e às 22h. Nas comunidades Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita e São Francisco, a missa de Cinzas será às 19h.

Já nas comunidades Sagrado Coração de Jesus, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Santa Paulina, Nossa Senhora de Lourdes, São João Batista e Cristo Rei, a celebração será às 19h30.

Campanha da Fraternidade

Durante o período da Quaresma, a igreja Matriz terá missas penitenciais de segunda a sábado, às 6h.

“Nesses 40 dias onde rezamos, jejuamos e fazemos penitência, aqui, de forma particular na nossa paróquia, oferecemos aos fiéis as missas penitenciais, seguindo esse itinerário de oração e conversão para que cada um possa viver esse período com maior espiritualidade”, diz o padre.

Nesta quarta-feira a Igreja também inicia a Campanha da Fraternidade, que nesse ano tem como tema: “Fraternidade e Ecologia Integral”, e o lema: “Deus viu que tudo era muito bom”.

“A Campanha da Fraternidade busca promover o espírito quaresmal em tempos de urgência e crise socioambiental, com um processo de conversão integral, ouvindo os gritos dos pobres e da terra”.

Padre Hélio ressalta que a Campanha da Fraternidade tem alguns objetivos específicos como reconhecer o caminho já percorrido dentro da questão da ecologia e sustentabilidade, e as ações já iniciadas com a encíclica Laudato Si’ e o Sínodo para a Amazônia.

“Também buscamos orientar sobre os males relacionados ao modo de vida atual, que têm gerado uma complexa crise ambiental, dado que na nossa casa comum tudo está interligado”, finaliza.

Confira a programação das missas:

Matriz São Luís Gonzaga

7h, 9h, 15h, 19h e 22h

Comunidades

19h – Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche)

19h – Santa Rita (Santa Rita)

19h – São Francisco (Cerâmica Reis)

19h30 – Sagrado Coração de Jesus (Guarani)

19h30 – Santo Antônio (Volta Grande)

19h30 – Nossa Senhora Aparecida (Steffen)

19h30 – Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada)

19h30 – Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro)

19h30 – São João Batista (Bateas)

19h30 – Cristo Rei (São Luiz)

