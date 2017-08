O tempo permaneceu seco em Brusque nesta quarta-feira,16. Apesar da forte nebulosidade observada pela manhã, tivemos a presença do sol acompanhado de algumas nuvens à tarde.

O amanhecer de hoje novamente foi marcado por temperaturas amenas para a época do ano, sem frio intenso, com mínimas de 15,0ºC no Bairro Santa Luzia, 15,7ºC no Centro seguido do Rio Branco, onde tivemos 15,8ºC. Já no município vizinho ao nosso, em Guabiruba, os moradores do Lageado alto acordaram com 13,3ºC e o Aymoré tendo 15,6ºC nas primeiras horas desta manhã. Já as máximas tiveram uma gradativa elevação comparada com o dia anterior, picos na casa dos 24ºC, dados obtidos junto as minhas estações. Um dia bem aproveitável para as práticas ao ar livre em geral.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas, com dados aferidos por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

15,7ºC com 24,7ºC /Bairro Centro/Brusque

15,8ºC com 24,4ºC /Bairro Rio Brando/Brusque

15,6ºC com 24,3ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

15,0ºC com 22,8ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

13,3ºC com 21,6ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí, destaque para Lontras/Alto Vale(Epagri) com a + do Vale: 24,9°C/14,9°C e Blumenau/Progresso(@BackendorFelipe) com 24,9°C/15,6°C. Acompanhe abaixo os demais resultados: