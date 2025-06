Quarta-feira dos Comunitários de Brusque teve bola em jogo para basquete e bocha

Os Jogos Comunitários de Brusque tiveram partidas dos torneios de basquete masculino e bocha raffa vollo masculina nesta quarta-feira, 11.

Na Arena Brusque, o basquete masculino teve dois placares elásticos na terceira rodada da fase de classificação, ambos pelo Grupo B. No primeiro jogo da noite, o São Luiz venceu o Dom Joaquim por 75 a 39. Na sequência, o Azambuja não deu chances ao Águas Claras e aplicou um expressivo 56 a 16.

Na bocha, os confrontos das semifinais foram definidos: 1º de Maio x São Pedro e

Centro x Bateas, a serem realizados às 19h30 de quarta-feira, 18, na Associação Santa Rita.

Pela terceira rodada, o Bateas venceu Guarani por W.O. Na outra partida, realizada na Sociedade Beneficente, o Centro superou o São Pedro por 12 a 6.

Domingo

Neste domingo, 15, será realizada a prova de mountain bike, nas categorias masculina e feminina. O percurso será na Estrada da Fazenda, no bairro Limoeiro, em frente à empresa Brustec. A concentração dos participantes está marcada para as 7h45, com largada prevista para as 8h30. A prova masculina terá um percurso total de 18,8 km, enquanto a feminina contará com 15 km.

