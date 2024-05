Quartas de final do Amador de Brusque começam neste fim de semana

Os jogos de ida das quartas de final do Campeonato de Futebol Amador de Brusque serão disputados neste sábado, 4, e domingo, 5. Datas e horários foram confirmados no início da tarde desta terça-feira, 30.

Reeditando a final de 2023, Abresc e Vidraçaria Azaléia/América abrem as disputas nesta fase às 15h15 deste sábado, 4. As três outras partidas serão disputadas na manhã de domingo, 5.

Atual campeão, o Vidraçaria Azaléia/América tem média de 4 gols por jogo é um dos três clubes que estão invictos, ao lado de Mecânica do Japa e Santos Dumont/Lojas Simon. O Mecânica do Japa é o único com 100% de aproveitamento.

Vice-campeã de 2023, a Abresc teve campanha irregular até aqui. Com duas vitórias e duas derrotas, foi a quarta colocada do Grupo A.

Quartas de final

Sábado, 04/05

15h15 – Abresc x Vidraçaria Azaléia/América

Campo da Abresc, Águas Claras

Domingo, 05/05

9h45 – Vila Nova x Mecânica do Japa

Estádio do Limeirense, Limeira

9h45 – Sem Futuro x Santos Dumont

Estádio Reinoldo Verwiebe (Sete de Setembro), Zantão

9h45 – Orlando Soccer X Nova União/Physiocorp

Estádio Orlando Westarb (Olaria), Guabiruba Sul

Jogo com mais gols: Santos Dumont 7×2 Resenha (4ª rodada)

Maior sequência de vitórias: Mecânica do Japa (4)

Maior sequência de derrotas: Limeira Baixa (4)

Artilharia

Gilberto (Japa Auto Mecânica) – 6 gols

Marcelo Quilder (América) – 5

Sandro (Nova União) – 5

Fonte: site FME (03/05/2024)

Melhor ataque

América – 20 gols

Japa Auto Mecânica – 18

Santos Dumont – 17

Melhor defesa

Mecânica do Japa – 4 gols sofridos

Santos Dumont – 6

Nova União – 6

Pior ataque

Limeira Baixa – 4 gols

Orlando – 5

Vila Nova – 6

Pior defesa

Limeira Baixa – 20 gols sofridos

Sete de Setembro – 16

Resenha – 15

