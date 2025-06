As quartas de final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Brusque começaram neste domingo, 22, com goleada, quebra de invencibilidade e equilíbrio dos diferentes jogos de ida. Foram 21 gols marcados nas quatro partidas do fim de semana, com média de

No campo da Limeira, o Nova União protagonizou um duelo eletrizante contra o, até então, invicto Santos Dumont. Em uma partida com sete gols e muitas emoções, o Nova União venceu por 4 a 3. A equipe quebrou a invencibilidade do adversário e abriu vantagem para o confronto de volta, que será realizado no próximo domingo, 29, às 9h45, no Centro de Treinamento do Brusque, no bairro Bateas.

No campo do Cedrense, o Resenha FP acabou superado em casa pela Abresc, que venceu por 3 a 0 e garantiu um excelente resultado fora de casa. Com esse placar, o clube do bairro Águas Claras leva ampla vantagem para o jogo de volta, marcado para sábado, 28, às 15h15, no Estádio da Abresc.

No Augusto Bauer, um confronto equilibrado entre Mecânica do Japa e Orlando terminou com vitória apertada da Mecânica por 2 a 1. A definição da vaga permanece em aberto e será decidida no próximo domingo (29), às 9h45, no campo do 7 de Setembro.

A maior goleada da rodada ocorreu no campo do 7 de Setembro, onde o Santa Cruz atropelou o River União por impressionantes 7 a 1. Com o resultado expressivo, o Santa Cruz está bem encaminhado às semifinais. O jogo de volta será no próximo domingo, 29, no campo da Limeira, às 9h45.

As partidas de volta prometem manter o alto nível da competição, com duelos decisivos, possibilidade de reviravoltas e muita emoção valendo vaga nas semifinais da Taça Gabi Automóveis. O futebol amador de Brusque segue demonstrando sua força, com grande presença de público e disputas de alto nível técnico.

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: