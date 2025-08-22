Quase 40 mil catarinenses devem ser diagnosticados com câncer em 2025

Observatório do câncer

Na discussão, quarta-feira, em audiência pública, na Assembleia Legislativa, de políticas públicas efetivas destinadas à atenção às pessoas com câncer em SC, foi sugerida a criação de um observatório para a doença no Estado. É muito importante. Estima-se que somente neste ano 39.600 catarinenses sejam diagnosticados, dos quais 4.670 em Florianópolis. O câncer de mama feminina, próstata, e colorretal são os mais incidentes no Estado, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Barulhão

No meio de todas e até surpreendentes revelações das últimas horas envolvendo os Bolsonaro e seu entorno – à parte a linguagem rude e vulgar da família nos seus colóquios mais íntimos – apareceu também o deputado federal catarinense Zé Trovão (PL) para botar mais lenha na fogueira ao ameaçar o ministro “supremo” Alexandre de Moraes enquanto fazia declaração na Câmara em defesa do pastor Silas Malafaia. Disse: “Vamos acabar com a sua vida”. Depois quis voltar atrás para explicar que quis dizer “destruir a sua vida”.

Prazer doentio

Só na terra onde anda resiste a farra do boi poderia acontecer o que o Ibama registrou terça-feira, em Araranguá, onde um homem se deu ao prazer doentio de perseguir intencionalmente um elefante-marinho-do-sul que descansava numa praia. E ainda se deu ao luxo de gravar em vídeo e divulgar em redes sociais, todo gabola. Foi multado em R$ 7,5 mil. Foi pouco.

Impunidade

É nesses casos que a imagem da Justiça tomba como um castelo de areia. O Ministério Público de SC recorreu e pediu a prisão preventiva de um homem solto segunda-feira, após audiência de custódia, que estava preso por conta de flagrante com quase 200 quilos de drogas (cocaína e crack) em Balneário Camboriú.

Livre para voar

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revogou a restrição que impedia a Aerolíneas Argentinas de ampliar a malha aérea no Brasil. Assim, a empresa poderá ampliar novas rotas e frequências no seu principal mercado internacional. Além de Florianópolis, ela opera atualmente em Brasília (DF), Galeão (RJ), Salvador (BA) e Curitiba (PR).

Humildade

São tais atitudes que fazem do jaraguense Filipe Luiz, técnico do Flamengo, uma figura esportiva cada vem mais admirada. Após a vitória por 2 a 0 do seu time contra o Internacional, pela Copa Libertadores, anteontem, foi questionado sobre possíveis comparações com Jorge Jesus, multicampeão com o mesmo time entre 2019 e 2020, com ele como jogador. Respondeu: “Eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, continuo falando com ele sempre, mas nunca me comparem com ele. Ele é muito, muito, muito mais treinador que eu ainda, mais experiente, mais títulos, mais história. Não cometam esse erro comigo, é injusto comparar um cara com a grandeza dele comigo, que estou só começando”.

“Impressionantes”

O Tribunal de Justiça de SC promove coletiva de imprensa, hoje, para apresentar o levantamento “Violência contra mulher em números”. Amplo e inédito, contém “resultados impressionantes”, diz a própria instituição, sobre um dos mais graves problemas da sociedade contemporânea.

Biografia

O naturalista Fritz Müller finalmente terá uma biografia acessível ao público leigo em ciências naturais. Em outubro, o selo Kant Editorial lançará “Fritz Müller: o gênio desconhecido que pôs o Brasil no centro da revolução científica de Charles Darwin”, do jornalista catarinense Evandro de Assis. A obra apresentará documentos inéditos e fatos novos sobre a vida do homem, para além do cientista. A pré-venda já começou e inclui recompensas aos apoiadores.

Temática amazônica

Em construção em Penha, ao lado do parque Beto Carrero World, o Amazon Parques & Resorts está se apresentando como o primeiro complexo turístico e hoteleiro do mundo com temática amazônica e com foco máximo na sustentabilidade e tecnologias de baixo impacto ambiental, como reuso da água da chuva, reflorestamento com mais de 2 mil mudas nativas, estação própria de tratamento de esgoto e miniusinas solares distribuídas em suas três torres.

Editorial

Do “Estadão”, em seu principal editorial, ontem: “Decisões monocráticas como a de Dino deveria ser exceções, mas se tornaram regra. Quando um só ministro fabrica regras de alto impacto, corrói a legitimidade do STF”.