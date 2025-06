Quase 60% dos brasileiros dizem ter vergonha dos ministros do STF, deputados federais, senadores e de Lula

Vergonha

Pesquisa Datafolha divulgada sábado espelha uma trágica realidade: 58% dos brasileiros dizem ter vergonha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 58% dos deputados federais, 59% dos senadores e 56% do presidente Lula. Não foi publicado recorte da pesquisa quanto as avaliações de catarinenses, gaúchos e paranaenses. A percepção, muito nítida em qualquer roda de conversa, é que os índices são bem maiores.

O alvo

Agora é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quem mostra que o governo sentiu o golpe dado em uma entrevista do bilionário catarinense Ricardo Faria, o “rei do ovo”, para quem os empresários tem dificuldades em contratar pessoal porque os pretensos candidatos estão viciados no Bolsa Família. Afirmou: “É um desconhecimento da realidade brasileira; uma falta de percepção do que é a vida das pessoas no Brasil. Não é como ele fala. Nós temos um programa que nos honra muito”.

Faltou dizer

Faltou dizer aqui, em nota, sábado, acerca de estudo da Universidade de São Paulo apontando Florianópolis como a cidade brasileira onde a dieta alimentar de seus moradores tem 30,5% de ultraprocessados, contra 20% da média nacional, que SC é o Estado que mais consome esse tipo de alimento, com 23,9% das calorias diárias vindas de ultraprocessados. No outro extremo está Tocantins, com 12,9%.

Teto do MEI

A senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) está conseguindo apoio da classe empresarial para projeto de sua autoria, que interessa a milhões, que cria o Super MEI, uma categoria intermediária de microempreendedor individual. Atualmente, o teto de faturamento anual é de R$ 81 mil, valor congelado desde 2018, e no novo regime passaria para até R$ 140 mil. No limite atual há o risco de o MEI ser desenquadrado se fatura acima de R$ 6.750 por mês.

Pautas quentes

Dois assuntos devem provocar discussões acaloradas em duas das próximas audiências públicas agendadas pela Assembleia Legislativa. Uma, hoje, abordará a penalização de pais que não vacinam seus filhos contra a Covid-19, contra quem há uma ação movida pelo Ministério Público de SC. A outra, quinta-feira, retoma a pauta da população em situação de rua no Estado.

Sem cota

A Câmara dos Deputados postou informação em seu portal sobre a tramitação de projeto de decreto legislativo da deputada Daniela Reinehr (PL-SC) que suspende a discriminatória cota de pesca de arrasto de tainha no litoral de SC. O PLD susta trecho de norma do Ministério da Pesca que previa cota de 1.100 toneladas para essa modalidade de pesca, as só para SC.

Trilhos

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados discute amanhã o futuro da linha férrea Tronco Sul, em Lages. A linha é uma infraestrutura estratégica para a região, conectando o interior ao litoral e à malha ferroviária do Rio Grande do Sul. Recentemente, porém, a Rumo Logística, empresa responsável pela concessão do trecho, anunciou a desativação de suas operações em Lages. Com isso, o transporte ferroviário de cargas na região será encerrado. Depois disso, o transporte será feito apenas por caminhões.

Truste

Dizem os potins econômicos que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do Ministério da Justiça, está analisando denúncia acerca da compra do Hospital Santa Catarina, de Blumenau, pela Unimed Blumenau. O negócio pode configurar “gun jumping”, por ter sido feito sem conhecimento da instituição antitruste, o Cade.

Contra o crime

O Tribunal de Justiça de SC instala hoje a Vara Estadual de Organizações Criminosas. Vai julgar as ações que envolvem os crimes praticados pelas organizações criminosas, com exceção para processos de competência do tribunal do júri, de violência doméstica e do juizado especial criminal. O potencial acervo da unidade será de 2.182 processos, divididos em 840 na fase de inquérito ou medidas de investigação e 1.342 ações penais. A unidade será composta por cinco juízes e juízas, que poderão julgar os processos de forma colegiada e sem identificação.

Inconfessável

Há algo inconfessável – desvios, possivelmente – na negativa, em serviços de transporte hidroviário, como balsas e ferry boats em SC, de pagamentos via pix, cartão de débito ou crédito em tais serviços.