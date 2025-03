Quase pronto: conheça o novo complexo esportivo do Sesc de Guabiruba

O complexo esportivo do Serviço Social do Comércio de Santa Catarina (Sesc) em Guabiruba será inaugurado no dia 23 de março. O evento acontecerá às 16h ao lado da Policlínica, na rua Arthur Baumgartner.

A estrutura é a 10º unidade do Sesc no estado. Durante a primeira quinzena de fevereiro, o local estava sendo equipado. Ainda não foi definida a grade de atividades e horários.

A quadra poliesportiva coberta ocupará uma área de 1.184,30 metros quadrados, em terreno disponibilizado pela prefeitura, com concessão de uso para 20 anos.

O investimento é de pouco mais de R$ 3,5 milhões. A obra foi realizada em parceria entre a prefeitura e o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas).

O local será destinado para várias modalidades de esportes, como vôlei, futsal, basquete, além de iniciação esportiva para crianças, grupos da terceira idade, entre outras. Além disso, haverá três salas, sendo uma para pilates estúdio e duas para aulas de cursos.

A programação do Sesc Comunidade Guabiruba contará com a parceria da prefeitura municipal e outros parceiros locais para oferecer atividades de interesse local.

Projetos sociais

A técnica de desenvolvimento comunitário, Fernanda Casola, afirma que, já no início do mês de março, os interessados em participar das atividades poderão ir até o local para realizar o cadastro.

“Todos os projetos devem ter um caráter social. Então, além das parcerias com a prefeitura, também iremos acolher serviços voluntários”, diz.

Ela explica que as atividades de crianças e adolescentes serão atreladas à presença escolar. Ou seja, caso a criança não esteja indo para as aulas e sim para as atividades, os responsáveis serão notificados.

Uso da quadra

Fernanda afirma que já existem alguns projetos definidos, mas que os representantes de outros serviços sociais podem se apresentar para o Sesc.

“Já temos alguns projetos engatados, como aulas de karatê, tênis de mesa e futsal feminino. Também teremos dança e capoeira, grupo de música e um grupo terapêutico”.

Além dos projetos sociais, a quadra também estará disponível para locação. O uso ocorrerá de forma restrita e marcado previamente, uma vez que a prioridade dela é para os projetos sociais.

Por ser um complexo esportivo e não uma unidade do Sesc, a estrutura de Guabiruba estará sob a gestão de Brusque. “Enquanto isso não acontece, iremos administrar as estruturas de Brusque, Gaspar e Guabiruba”, diz o coordenador do Sesc, Jussinei Sartori. Além de Fernanda e Jussinei, também atua no Sesc Guabiruba o assistente administrativo, Aluisio Izolan.

