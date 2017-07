Quatro equipes se classificam no futebol suíço livre dos Jogos Comunitários de Brusque

Quatro equipes se classificaram na noite de -feira, 3, em mais uma rodada do futebol suíço livre. As equipes do Limeira, Santa Terezinha e Poço Fundo garantiram passagem à próxima fase após vencerem seus confrontos.

O Limeira passou em primeiro da chave A ao derrotar o Planalto por 2 a 1. Os gols da equipe foram marcados por Éder Régis e Leandro Vieira. O time chegou a duas vitórias em dois jogos e de quebra classificou também o São João, com uma vitória, à próxima fase.

A chave B também chegou ao seu fim com a vitória do Santa Terezinha por 1 a 0 sobre o Volta Grande. O gol que garantiu a vitória do Santa Terezinha foi marcado por Anderson Miguel Link, logo aos 2 minutos de partida.

No outro jogo do grupo, o Poço Fundo bateu o Rio Branco por 3 a 0 e também avançou. Paulo Oliveira (duas vezes) e Michael Limas marcaram os gols. Na classificação geral, o Santa Terezinha ficou em primeiro com 7 pontos, seguido pelo Poço Fundo com 6. O Rio Branco somou 2 pontos enquanto que o Volta Grande ficou com 1.

Futsal livre

No futsal livre, a noite foi de goleada para o Centro. A equipe fez 9 a 0 sobre o Maluche e garantiu a classificação no grupo C. Apesar da goleada, o jogo foi definido apenas no segundo tempo.

Na etapa inicial, o Centro saiu em vantagem com gol de Jeverson Brum. No segundo tempo, uma chuva de gols, Eron marcou três vezes, Djan Pierre duas. Felipe Fugazza, Deivis dos Santos e Antonio Melo Junior fecharam o placar. O Centro agora encara o Joaquim, também já classificado, no dia 10. O vencedor assegura passagem com a primeira colocação.

No outro duelo, Azambuja e Steffen empataram em 2 a 2. Bruno Marchi e Marcelo Souza marcaram para o Azambuja. Marcionei Neto e Gabriel Gomes deixaram tudo igual para o Steffen. Com o resultado, a chave B segue indefinida. Rio Branco e Steffen lideram com 4 pontos, seguidos por Santa Terezinha e Azambuja com 1. Na última rodada do grupo, o Steffen encara o Rio Branco no dia 6. Um empate classifica as duas equipes. Por fora correm Santa Terezinha e Azambuja que se enfrentam no dia 10.

JOGOS DE -FEIRA

Futsal livre masculino – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Azambuja 2×2 Steffen (Grupo B

*20h15 – Joaquim WxO Paquetá (Grupo C)

21h15 – Centro 9×0 Maluche (Grupo C)

Futebol suíço livre

Grupo A – Jogos na Sociedade Angelina

*19h30 – Maluche OxW São João

20h30 – Planalto 1×2 Limeira

Grupo B – Jogos no Clube Guarani

19h30 – Volta Grande 0x1 Santa Terezinha

20h30 – Rio Branco 0x3 Poço Fundo

JOGOS DESTA ÇA-FEIRA, 4

Futsal livre masculino – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Nova Brasília x Planalto (Grupo D)

20h15 – Tomaz Coelho x Águas Claras (Grupo D)

21h15 – 1º de Maio x Barra de Águas Claras

Futebol suíço livre

Grupo C – Jogos no Cedrense

19h30 – São Pedro x Joaquim

20h30 – Guarani x Steffen

Grupo D – Jogos no Santos Dumont

19h30 – Santa Rita x Santa Luzia

20h30 – Cedrinho x Azambuja