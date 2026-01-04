Quatro jovens de Minas Gerais são encontrados mortos em Biguaçu; vítimas estavam amarradas

Os corpos de quatro jovens, que estavam desaparecidos, foram encontrados na manhã de sábado, 3, abandonados às margens de uma estrada no bairro Fundos, em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

Na manhã deste domingo, 4, a Polícia Científica confirmou as identidades das vítimas. As causas das mortes não foram divulgadas.

As vítimas são Daniel Luiz da Silveira, 28 anos; Bruno Máximo da Silva, 28; Guilherme Macedo de Almeida, 20; e Pedro Henrique Prado de Oliveira, 19.

Todos eram amigos, moravam juntos em São José e vieram para Santa Catarina em busca de trabalho e melhores condições de vida.

Localização dos corpos

A localização dos corpos foi informada pela Polícia Militar. A corporação relatou que recebeu, por volta das 8h45 de sábado, uma denúncia sobre corpos abandonados às margens de uma estrada.

No local, os policiais confirmaram a ocorrência e acionaram as polícias Civil e Científica para os procedimentos legais. Segundo a Polícia Militar, os corpos estavam amarrados e apresentavam indícios de mutilação.

Ainda no sábado, familiares passaram a reconhecer que os corpos eram dos jovens desaparecidos.

A mãe de Pedro Henrique, Sílvia Aparecida do Prado, afirmou à imprensa mineira que o reconhecimento foi feito por familiares de Guilherme, com base em tatuagens.

Conforme relatos da família, Guilherme estava na região havia cerca de 20 dias e tinha um emprego garantido para iniciar na segunda-feira, 5.

Desaparecimento

Os quatro jovens foram vistos pela última vez no Centro de Florianópolis e também apareceram em imagens de câmeras de segurança na madrugada, em frente ao apartamento onde moravam, no bairro Barreiros, em São José.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Pessoas Desaparecidas.

Familiares informaram à polícia que os jovens chegaram a Santa Catarina entre outubro e dezembro, todos com o objetivo de trabalhar.

Quem são as vítimas

Daniel Luiz da Silveira, 28 anos — natural de Guaxupé (MG);

Bruno Máximo da Silva, 28 anos — natural de Guaranésia (MG);

Guilherme Macedo de Almeida, 20 anos — natural de Guaranésia (MG);

Pedro Henrique Prado de Oliveira, 19 anos — natural de Araraquara (SP).

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

