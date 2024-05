Quatro pessoas ficam feridas em acidente na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

Um acidente na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá, deixou quatro pessoas feridas. Os veículos envolvidos tinham placas de Brusque e Guabiruba. O acidente aconteceu por volta de 12h30 deste domingo, 20. A colisão entre carros ocorreu no bairro Pedras Grandes.

Dois idosos, de 62 e 86 anos, estavam dentro do Meriva com placas de Guabiruba, além de uma mulher de 57 anos. O VW Polo, de Brusque, era conduzido por um idoso de 70 anos, que tinha uma idosa de 65 anos como passageira.

Dinâmica do acidente

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, trata-se de uma colisão traseira. Os bombeiros foram acionados para atuar no local, mas não repassaram informações sobre o acidente até o fechamento da matéria. A PMRv diz que as vítimas foram conduzidas ao Hospital Azambuja.

O Meriva estaria parado no acostamento enquanto o VW Polo transitava pela rodovia, ambos no mesmo sentido. Em determinado momento, o motorista do Meriva tentou cruzar a rodovia para acessar a rua PG-01. Entretanto, não deu tempo para realizar a manobra e o VW Polo colidiu contra a traseira do Meriva.

