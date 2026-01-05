Quatro suspeitos são presos por envolvimento em decapitação de adolescente no Oeste catarinense

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento na decapitação de um adolescente de 15 anos em Cunha Porã, no Oeste do estado. O crime foi esclarecido em menos de 24 horas após a localização do corpo, ocorrida na tarde da sexta-feira, 2.

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram conduzidas pela Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de Maravilha, com apoio da Delegacia de Polícia de Cunha Porã, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Grupo de Operações de Resgate e Salvamento com Cães (GORSC).

Na manhã do sábado, 3, durante investigações contínuas, as equipes localizaram uma parte do corpo da vítima que ainda não havia sido encontrada, a cerca de 100 metros do local onde o corpo estava. A partir das evidências reunidas, os investigadores conseguiram identificar e prender quatro envolvidos, dois deles detidos pela Polícia Militar.

Os suspeitos foram presos em flagrante e devem responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Durante a apuração, testemunhas relataram que, após o crime, os investigados teriam registrado imagens exibindo o corpo da vítima. A Polícia Civil trabalha agora para localizar esses materiais, que podem reforçar o conjunto de provas.

De acordo com a investigação, duas possíveis motivações são analisadas: dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e um desentendimento anterior entre a vítima e um dos suspeitos. As investigações seguem em andamento para apurar se há outros envolvidos no crime.