Queda de barreira no acesso à Serra do Moura atrapalha trânsito

Na tarde desta segunda-feira, 13, ocorreu uma queda de barreira na rua SL-31, no bairro Santa Luzia, em Brusque, no acesso à Serra do Moura. A prefeitura trabalha para liberar o trânsito.

“A equipe vai trabalhar de maneira intensiva para desobstruir a via e restabelecer o tráfego o mais rápido possível”, afirma a prefeitura, por meio da Secretaria de Relações Institucionais.

O Executivo pede que motoristas utilizem rotas alternativas. Caso não tenham opções, a solicitação é para que aguardem a conclusão dos trabalhos.

