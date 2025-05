Queda de cavalo, capotamento de empilhadeira e queda de altura: bombeiros de Brusque detalham três ocorrências desta sexta-feira

A manhã desta sexta-feira, 23, foi marcada por três ocorrências distintas em Brusque que mobilizaram o Corpo de Bombeiros, todas envolvendo acidentes com quedas e ferimentos, e que resultaram em suspeitas de fraturas e lesões.

O primeiro caso envolveu um capotamento com uma empilhadeira. No local, um homem de 45 anos estava sentado na rua, consciente e lúcido, próximo à empilhadeira capotada.

Ele apresentava um ferimento cortante de aproximadamente 10 centímetros na perna direita, na altura da tíbia e fíbula, com hemorragia ativa. A equipe realizou contenção da hemorragia, limpeza e compressão direta do ferimento com campo e ataduras.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada ao Hospital Azambuja para exames complementares.

O segundo caso envolveu um homem que caiu de um cavalo durante um rodeio na cidade de Gaspar. Ele começou a sentir fortes dores horas depois do acidente e acionou o socorro.

A equipe encontrou a vítima em casa, em Brusque, apresentando suspeita de fratura no braço direito, na altura do rádio e da ulna, além de dores na região lombar. Após a imobilização com colar cervical e maca rígida, ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja para exames mais detalhados.

Por fim, a última ocorrência envolveu um trabalhador de 39 anos que sofreu uma queda de aproximadamente três metros dentro de uma tinturaria no bairro Nova Brasília. A equipe encontrou o homem consciente e orientado, com sinais de fratura fechada na parte distal da perna direita. Após a imobilização, a vítima também foi levada ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

