Queda de trabalhador: Polícia Civil investiga se houve falha de segurança em acidente fatal em Itapema

A Polícia Civil de Itapema vai investigar se houve falhas de segurança nos equipamentos utilizados por Jeferson Xavier, de 42 anos, que caiu do oitavo andar de um prédio em reforma em Itapema nesta quarta-feira, 4.

O acidente ocorreu na rua 232, no bairro Meia Praia. Jeferson chegou a ser socorrido e levado em estado grave ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois de dar entrada na unidade. Ele era natural de Quedas do Iguaçu, no Paraná. A investigação também definirá se os equipamentos de proteção individual (EPIs) estavam sendo utilizados corretamente no momento da queda.

