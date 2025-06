“Quem Arrisca Ganha Mais”: nova temporada do quadro estreia neste domingo no SBT

A quinta temporada do quadro Quem Arrisca Ganha Mais estreia neste domingo, 22, no SBT. Fruto da parceria entre a Havan e o programa Domingo Legal, a atração, comandada por Celso Portiolli, retorna com uma novidade: duplas formadas por familiares ou amigos poderão disputar até R$ 100 mil em produtos da varejista.

Luciano Hang, dono da Havan, comemora mais uma edição do quadro. “Nós transformamos sonhos em realidade. Com a ajuda do SBT, conseguimos chegar cada vez mais longe. Já temos 16 temporadas do Comprar é Bom, Levar é Melhor! e, agora, estamos chegando à quinta edição do Quem Arrisca Ganha Mais. Os dois são grandes sucessos da televisão brasileira e representam uma chance de premiar e transformar a vida das pessoas. Por isso, é uma honra continuar essa parceria tão especial”, afirma.

O quadro é dividido em duas etapas. Na primeira, gravada na megaloja Havan de Osasco (SP), cada dupla recebe R$ 50 mil para realizar as compras dos sonhos. Na segunda fase, no palco do Domingo Legal, as duplas se enfrentam para garantir que poderão levar todos os itens escolhidos para casa.

Os competidores têm ainda a chance de conquistar os prêmios dos adversários, podendo alcançar o valor máximo de R$ 100 mil. Para isso, precisam levar a melhor em quatro provas que testam habilidade, agilidade e velocidade contra o relógio.

