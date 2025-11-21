Quem é indicado por Lula para ser ministro do STF; veja perfil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu e anunciou nesta quinta-feira, 20, o substituto de Luis Roberto Barroso como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, Barroso decidiu deixar a Suprema Corte antecipadamente.

Para a vaga, o presidente escolheu Jorge Messias, atual ministro da Advocacia Geral da União (AGU). Ele já era favorito para a indicação, e desbanca o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também era cotado e favorito do Congresso.

Messias ainda passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O grupo de senadores precisará votar para acatar ou negar a indicação do presidente. Caso seja aceita, o ministro da AGU tomará posse no STF.

Quem é Jorge Messias

Jorge Messias está no comando da AGU desde 1° de janeiro de 2023, início do terceiro mandato de Lula.

Nascido no Recife, o ministro é procurador concursado da Fazenda Nacional desde 2007. Ele é formado em direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e possui os títulos de mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB).

Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, Messias foi sub-chefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República. O setor é responsável pelo assessoramento direto do presidente.

Em 2016, ficou conhecido como “Bessias”, em referência ao vazamento de uma escuta de conversa entre Dilma e Lula, em meio à Operação Lava Jato. Na conversa, ambos tratavam sobre Lula, então ex-presidente, assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. A nomeação foi suspensa pelo STF na ocasião.

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

