Quem é o deputado Ubiratan Sanderson, relator do “PL Luciano Hang” na Câmara

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) foi designado relator do projeto de lei que permite a divulgação de imagens de pessoas flagradas cometendo crimes contra comércios. O texto foi apelidado de “PL Luciano Hang”, já que o empresário foi impedido de divulgar os “amostradinhos dos mês”.

Com os amostradinhos, a Havan divulgava os rostos das pessoas que cometiam crimes contra a rede de lojas. Porém, Hang foi impedido de seguir com a divulgação das imagens após notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Para derrubar a proibição, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) propôs a lei, apelidada com o nome de Luciano Hang pela deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC).

Quem é Sanderson

Em projetos de lei, é nomeado um relator, que é o político responsável por analisar com cautela os textos. Depois, ele dá um parecer, favorável ou contrário à aprovação. Na prática, o parecer influencia na votação, já que os deputados, muitas vezes, se baseiam na análise do relator para aprovar ou negar projetos.

Deputado designado relator do PL Luciano Hang em plenário, Ubiratan Sanderson é o 1º vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. O parlamentar é filiado ao PL gaúcho, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e crítico aos governos do presidente Lula (PT) e do governador Eduardo Leite (PSD-RS).

Ele foi designado relator em 12 de novembro. O texto tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Sanderson, que exerce seu segundo mandato no Legislativo federal, ainda não comentou o fato de ser designado relator da proposta.