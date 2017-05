Quem elegeu Michel Temer?

Essa é um boa pergunta de fazer por estes dias que estamos vivendo. Sim, quem? Quem elegeu Temer? Não é difícil de dar a resposta. Comecemos por quem não foi. Claro, que não foram os quase cinquenta milhões de votos colocados na urna em favor do candidato Aécio Neves. Esses, ao menos podem dizer: “dessa nos livramos!” “Dessa vez, os que sempre _ na relação ‘Nós e Eles’ – se consideraram o ‘nós’ (os bons, os honestos) e ‘eles’ (os corruptos, os vendedores do país, etc.) não podem nos imputar esse ‘malfeito’ (expressão sempre usada por Dilma, principalmente)”.

Então, quem elegeu o Temer foram os mais de cinquenta milhões de votos dados a Dilma. Portanto, são os mesmos, ao menos, alguns deles, hoje, que estão indo as ruas para gritar “Fora Temer”! Seria bem mais coerente que saíssem à rua para pedir que Lula e Dilma assumissem, com humildade e coragem, o desastre provocado ao país, em seus governos. Gritar que foram enganados. Exigir reparos!

Creio que seria um gesto aplaudido pelo povo brasileiro e seria, talvez, o recomeço de uma história com outro rumo e com outros valores que poderiam contribuir para o engrandecimento da democracia. E salvariam um pouco a reputação dos partidos e a biografia dos autores. Bem que querem impingir a todos que a corrupção existe desde a época de Cabral (aquele do Descobrimento). Não somos trouxas! Essa que aparece no mensalão, no petrolão, financiada pelas grandes empreiteiras… tem as “digitais”, a marca registrada agora bem conhecida por todos.

Não é bem isso que se vislumbra no horizonte! Não são todos os que votaram na Dilma, certamente, que vão concordar com o que se percebe pelas “andanças” e “falas” dos mesmos “autores” de todo esse descalabro, produzido pelos seus governos, corroídos pelas raízes pelos corruptos e pelos corruptores. Mas, estão aí, querem mais! Os mesmos já conhecidos que acham que ainda tem algo a “sugar” das “tetas” da Pátria Amada. Por isso, querem por que querem voltar ao poder. Não se contentaram ainda com o que “sugaram” querem mais, mais… O ser humano, de fato, é insaciável. E, quando entra na lama moral, parece que se quer se enlamear sempre mais. É triste escrever isso! Mas, é a pura verdade! Os fatos vistos (é bom lembrar, é apenas, creio, uma pequena parcela da lama) e lidos na mídia revelam a podridão, institucionalizada no país por esses dirigentes despreparados para a função.

Está na hora, aliás já está passando, da autodita esquerda (para usar sua linguagem) de deixar de menosprezar a inteligência dos outros. Não somos idiotas ou tolos. Deixem de acreditar que estão investidos de missão e que são detentores da verdade absoluta de salvadores da Pátria. Um homem que responsabiliza a companheira de tantos anos de casamento e mãe de seus filhos, depois de morta, para não assumir seus atos, para mim, soa como um grande gesto de covardia e nada tem de herói. Que moralidade é essa! Que tipo gente que age assim?!

Um herói e uma mulher honesta que precisam pagar ônibus para a militância, além lhes dar sanduíches de mortadela para ir gritar palavras de ordem, vestidos de vermelho e portando bandeiras e símbolos na mesma cor, tudo financiado com o desvio de dinheiro público. Isso em passeatas e comícios também financiados pelo mesmo dinheiro. É muita arrogância. Não somos idiotas nem tolos! Por favor, assumam que foram vocês que elegeram Temer. Por isso, sejam sensatos, ao menos desta vez, façam diferente e tomem na mão o lava jato e lavem essa roupa suja antes que seja tarde! Antes que um “aventureiro” ou “aventureira” se aproveite da situação que deixaram e se torne o que o Lula sempre quis: ser o Chefe Supremo, como o “Rei Sol”, o rei Luiz XIV de França.