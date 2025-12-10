Quem era a família que morreu afogada após ter carro arrastado durante chuva em Palhoça

Foi identificada a família arrastada pela enxurrada no bairro São Sebastião, em Palhoça, durante as chuvas que atingiram a região na terça-feira, 9.

As vítimas são Makendy Bernard, de 32 anos; Michelaine Francique Bernard, de 37; e a filha do casal, a bebê Kettely Dominique Bernard, de um ano.

O acidente repercutiu no estado após moradores registrarem em vídeo o momento em que o veículo da família foi levado pela água.

Makendy e Michelaine eram naturais do Haiti e administravam a MB Negócios Imobiliários, que atuava em São José e Palhoça. Makendy havia completado 32 anos há poucos dias. A empresa informou que não abriu as portas na terça-feira, em razão do acidente.

Acidente

A família estava em uma Land Rover vermelha quando o carro foi tomado pela enxurrada durante as chuvas da manhã.

O veículo foi arrastado até uma pequena ponte e encontrado tombado de cabeça para baixo. A Polícia Militar localizou o bebê boiando próximo ao automóvel, enquanto os pais permaneceram presos no interior do carro.

