Quem paga a conta?

Não bastasse a difícil campanha do Brusque na Série C, uma reunião nesta semana definiu que o gramado inteiro do Estádio Augusto Bauer, que está sendo usado há cerca de um ano, terá que ser completamente trocado para poder continuar recebendo jogos oficiais em 2026. O problema é grande e caro, e fica aqui a dúvida de quem vai pagar por esse problema.

A questão é simples: segundo a empresa Soccer Grass, o gramado foi comprado pela empresa investidora e pelo Carlos Renaux, quando esse campo atual ainda era aceito para jogos oficiais. Um gramado certificado FIFA custaria o dobro do valor, e como o mais barato servia, foi colocado. Vira o ano, e a CBF emite um ofício exigindo a tal grama “Fifa Quality Pro”, a mais cara, abrindo uma exceção para o restante dessa temporada. A partir de 2026, só com campo novo.

Aí se criou o problema: o que fazer?

O presidente do Carlos Renaux diz que o gramado tem que ser completamente substituído, pois a FIFA não faz testes de certificação em campo usado. Por sua vez, o representante do centro comercial me afirmou que existia, por contrato, um teto de valor para o gramado novo, e que esse excedente para um campo certificado seria de responsabilidade do Renaux. Existe até uma ideia para que esse campo atual seja vendido para abater o custo de um gramado novo. Mas aqui aparece o problema: onde arrumar o dinheiro para um campo novo?

É uma situação que precisa ser resolvida com urgência. O tempo está correndo, e alguém vai ter que meter a mão no bolso para arrumar um campo certificado, se não vamos voltar de novo àquela novela de jogar fora de casa.

Desrespeito

O pessoal do Brusque, que não gosta de se comunicar com ninguém, deu exemplo de desrespeito ao torcedor no último jogo, contra o Tombense. Faltavam 45 minutos para o jogo começar e os portões ainda não estavam abertos para o torcedor, que estava esperando do lado de fora em pé enquanto não havia resposta. Funcionários que estavam no local, enquanto instalavam as catracas, chegaram a dizer para os torcedores que a culpa era da Polícia Militar, mas o tenente-coronel Pedro, em conversa com a coluna, garantiu que a culpa não era deles. Assim fica difícil convencer o pessoal para ir para o estádio. Os números falam por si: a presença de público nos jogos só vai diminuindo.

Segundona

Dono de campanha 100% até agora, o Carlos Renaux enfrenta o Juventus, em Jaraguá do Sul, pela quarta rodada da Série B do Catarinense. A tendência é que o campeonato comece a ficar mais complicado agora para o tricolor, que venceu teoricamente os dois times mais fracos do campeonato, e agora vai pegar aqueles que realmente brigarão pelo acesso.