Rapaz, tinha uma época que pelo menos uma vez por mês o pessoal fazia uma reportagem falando do preço do pãozinho na padaria. É porque o trigo aumentava na Argentina, o dólar aumentava na terra do Mickey, enfim, sempre tinha uma causa pro aumento do pão francês! Não sei se vocês notaram, que de uns tempos pra cá,

nunca mais teve nada disso no jornal. E por que será que isso está acontecendo?

a) ninguém mais come pão

b) ninguém mais assiste jornal

c) ninguém mais dá bola para o preço do pão

d) ninguém mais dá bola pro que está passando no jornal

e) ninguém mais assiste jornal comendo pão

Tilida do colação

Você já viu ou conhece alguma daquelas pessoas que acordam de manhã cedo e a primeira coisa que elas fazem depois de tirar a ramela do olho é ir lá no Instagram colocar aquelas mensagens bem bonitas pra todo mundo ver? É legal, né? Cheio de coraçãozinho, carinha de alegria, etc. É mais ou menos assim, a pessoa vai lá e coloca às 7:15h da manhã: “Espalhe amor, por onde for!”. Show, coisa linda! O problema é que às 7:45h já está xingando no trânsito na rótula da APAE. É ou não é verdade?

Diego Armando Uma Parada Maratona

Um domingo de manhã desses, estava caminhando na Beira-Rio e estava acontecendo uma maratona por lá. É bom frisar que Brusque está se tornando a capital nacional da maratona, hein! Muita gente correndo! Antigamente o pessoal corria muito dos cobradores, mas agora o negócio é saúde mesmo! Mas continuando, parei pra tomar uma água e um camarada me parou, meio esbaforido:

-E aí Lauritx, tudo certo?

-Opa, tudo certo, amigo!

-Quanta gente correndo, né?

-Rapaz, realmente, estou impressionado!

-É verdade! Mas ô Lauritx, tu já fizesse maratona?

-Só de Netflix…

Ai mãe, dói!

“Geração Mertiolate que não arde”. Achei sensacional essa definição da turma que está chegando agora pra vida adulta. Eu chamava de “Geração Augusto Cury”, mas “Geração Mertiolate que não arde” reflete bem melhor mesmo. É a geração que o

melhor pedaço de carne do almoço tem que ser deles, não do pai ou da mãe. Estamos fuzilados!

Strogonoff

Estava assistindo um programa sobre a Rússia essa semana e confesso que eu sempre pensei que o prato principal deles era o Cuba de Pepsi, mas que nada, a comida preferida deles é o strogonoff mesmo: arroz, carne e creme de leite. Eu só queria que um russo viesse pra cá comer strogonoff pra ver o que fizeram com a bóia preferida deles.

Pra começar, aqui no Brasil, o strogonoff pode ser de frango. Sim, frango! Tem de camarão também, mas esse eu só vi uma vez, num casamento de rico que fui de chupim! O creme de leite aqui pode ser aquele bem fuleiro, de caixinha, que é mais água do que creme.

Além disso, aqui na terra da pizza de milho, a turma coloca farofa para acompanhar. Outra coisa que iria arrepiar a perestróika dos russos é que o pessoal aqui da terra do samba tem o costume de colocar batata palha por cima do strogonoff, e bastante!

E a salada que acompanha o prato geralmente é pepino em conserva, mas tem uns mais corajosos que colocam beterraba por cima também, eu particularmente não curto esteticamente a beterraba por cima de nada, mas sempre tem “uns porcalhão”. Resumindo, acabamos com o prato dos caras!

Constatação

Tenho certeza que se o Pablo Escobar fosse vivo ele gostaria de morar aqui em Brusque, porque é força de pó pela cidade. Tás é doido! Quando um caminhão passa por qualquer rua na hora já aparece a Ivete Sangalo cantando em cima do trio elétrico igual uma maluca: “Poooeeeeeirrrrrra, poooooeeeeiiiirrrraaaaa, pooooooeeeeeeirrrrrrrrra, levantou poeira…”. Tá lôco, parece que o cara tá no faroeste.

Notícias do Papo de Bar

Notícia: Segundo uma reportagem divulgada pela BBC de Londres publicada essa semana na internet, um estudo realizado por pesquisadores de Cingapura constatou que comer cogumelos pelo menos duas vezes por semana reduz o risco de perda de memória.

Comentário do Estagiário Quarta Série Fraca do Papo de Bar: Olha Lauritx, pode se preparar que vão até plantar cogumelo em casa agora, e pode piorar porque se algum Dráuzio Varela da vida ainda falar que cogumelo ajuda a emagrecer, então vai faltar terreno pra plantar esse negócio. Mas fica um aviso: é só pra comer, não pode fazer chá de cogumelo, senão dá o efeito inverso e a pessoa passa a não se lembrar mais de nada! Fica a dica.

Notícia: “Oktoberfest Blumenau tem um plano para tentar diminuir as filas enormes dos banheiros femininos durante a festa”

CEQSFPB: Aumentar o número de banheiros femininos, será?

Notícia: “Gabriela Pugliesi, famosa digital influencer, conta como conseguiu engravidar”

CEQSFPB: Transando, será?

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai para os aniversariantes Marcelo Caetano (Badelo), Arthur Otto Niebuhr (Queco), Newton Patrício Crespi (Cisso), Renato Bianchini Jr (Gaúcho) e Maria Cristina Werner. Bom final de semana a todos e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

Não espere nada, absolutamente nada, de ninguém… esse é o segredo da vida!