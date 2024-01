Quem são e quais as metas dos novos conselheiros tutelares de Brusque

Nesta quarta-feira, 10, tomam posse os cinco novos conselheiros tutelares de Brusque, eleitos no último ano. O mandato de quatro anos segue até 9 de janeiro de 2028.

A eleição dos nomes ocorreu no dia 1º de outubro de 2023. Na ocasião, foram eleitos Norberto Boss (Beto), com 797 votos; Carlindo Monteiro, com 519 votos; Pollianna Gonçalves Silva, com 450 votos; Analice Floriani, com 308 votos; e Fernando Castro, com 253 votos.

Para contatar o Conselho Tutelar de Brusque, há o telefone (47) 98846-1777 de sobreaviso (24h) e o WhatsApp (47) 3351-0113.

Conheça os novos conselheiros tutelares:

Norberto Boss

62 anos

Conselheiro tutelar

Nasceu em Brusque e mora no bairro São Pedro

Histórico: Norberto foi eleito pela primeira vez em 2012 e atua como conselheiro tutelar desde então. Na formação, é bacharel em Direito pela Univali. “O maior desafio do conselheiro tutelar é garantir com absoluta prioridade os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, tais como a vida, a saúde, a alimentação, a educação, entre outros”, diz.

Metas: “trabalhar em equipe para tornar o Conselho Tutelar bastante atuante na sociedade; poder atender todos os tipos de denúncias, e contribuir com os outros órgãos públicos, para que juntos possamos criar novas politicas públicas e, acima de tudo, zelar pelas nossas crianças e adolescentes”.

Carlindo Monteiro

57 anos

Professor licenciado de Letras-Inglês.

Nasceu em Poá (SP) e reside em Brusque há 16 anos; mora no Planalto

Histórico: Carlindo teve contato com as atividades do Conselho Tutelar pela primeira vez quando foi monitor de inclusão em uma escola municipal. Na ocasião, conheceu as demandas da Educação quanto ao combate à evasão escolar. Ele relata que percebeu a necessidade do envolvimento das famílias com a escola, e vice-versa, além de presenciar visitas dos conselheiros. “Eles atendem às diversas demandas impostas e entendi essa importante função”, diz. Ele tem como formação a graduação em Gestão Financeira.

Metas: “pretendo trabalhar para que essas demandas sejam dirimidas de forma que a comunidade infanto juvenil seja atendida de forma consciente e justa. Como conhecedor na área educacional, quero também trabalhar efetivamente para combater a evasão escolar na conscientização das famílias quanto ao compromisso com a frequência escolar de seus filhos. Quero também lutar pelos demais direitos dos envolvidos no tocante a entender também seus deveres como cidadãos, respeitando e cuidando também de seus responsáveis. O Conselho Tutelar precisa ser respeitado como uma entidade de proteção, que também tem seus compromissos e deveres e é de suma importância no contexto municipal, sendo um forte elo entre o poder público e a sociedade brusquense. Para tanto, quero fazer meu trabalho com responsabilidade e dedicação. É importante fazer um trabalho de prevenção junto à sociedade para tratar os assuntos referentes aos direitos das crianças e adolescentes e a implicação disso em se conhecer e aplicar cada vez mais o ECA.”

Pollianna Gonçalves Silva

39 anos

Assistente social e perita judicial

Nasceu em Brasília de Minas (MG) e reside em Brusque há seis anos; mora no Paquetá

Histórico: Pollianna conheceu o Conselho Tutelar de perto durante as intervenções realizadas na função de assistente social no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) do município de Brusque. Ela tem formação como assistente social pós-graduada em Políticas de Gestão do Serviço Social.

Metas: “o meu foco é garantir a defesa efetiva dos direitos das crianças e adolescentes. Buscarei a prevenção de violências, intervenções rápidas em casos de vulnerabilidade, fortalecimento das parcerias locais e conscientização da comunidade. Com transparência e dedicação, pretendo contribuir para um ambiente seguro e acolhedor, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento saudável da juventude em Brusque.”

Analice Floriani

30 anos

Conselheira tutelar

Nasceu em Brusque e mora no Centro

Histórico: Analice já participou como eleitora em eleições passadas do Conselho Tutelar. Ela faz parte do Centro de Direitos Humanos (CDH) de Brusque e foi nos encontros, no início de 2023, que surgiu a intenção de se candidatar. A brusquense tem formação acadêmica na área de Turismo e Hotelaria e é doula certificada. “A maternidade é algo que me ensina diariamente, portanto, sou também mãe da Emília e do Joshua”, pontua.

Metas: ela afirma que objetiva defender, de forma intersetorial e com prioridade, os direitos das crianças e adolescentes de Brusque. “Trabalharei com a nova equipe para podermos alinhar e reestabelecer o contato de forma direta e planejada com a rede de proteção e todos os membros do Sistema de Garantia de Direitos. Somente com a rede fortalecida nosso trabalho poderá ser feito de forma integral e efetiva.”

Fernando Santana de Castro

39 anos

Conselheiro tutelar

Nasceu em Cáceres (MT) e reside em Brusque há quase 7 anos; mora no Centro

Histórico: Fernando atua como conselheiro tutelar suplente desde julho de 2023. Ele tem formação em Direito pela Unifebe e, durante o curso, teve contato com o Conselho Tutelar por meio de estágios com a Defensoria Pública e Delegacia de Polícia Civil. Também é pós-graduando no Estatuto da Criança e Adolescência.

“Ser conselheiro tutelar é entender que cada atendimento é um novo desafio, por tratar de seres humanos distintos. Porém, todos possuem os mesmos direitos. É nosso dever zelar e fiscalizar toda situação que demostre violações ou ameaças dos direitos de crianças e adolescentes”, complementa.

Metas: “acredito que as metas anuais em relação ao mandato 2024/2028 serão discutidas e aprovadas em colegiado ainda no mês de janeiro. Mas, tratando-se de proposição individual, tenho como principal foco o trabalho nas comunidades, palestras nas escolas públicas e privadas, centros de atendimentos médicos, dentre outros, pois acredito no trabalho de prevenção.”

Confira os suplentes e quantos votos cada um recebeu na eleição:

Vanderléia Araldi – 240 votos

Aurelio Augusto Batista Tormena – 202 votos

Paulo Ceruti – 156 votos

Luciana Gomes Giraldi – 155 votos

Morgana Vitorino Melato Comper – 154 votos

Jessica Sayonara Graf – 127 votos

Paula Caroline Aparecida Pereira Comper – 100 votos

Kelli Cristina de Amorim Polatti Guedert – 86 votos

Jonas Martins – 65 votos

Mirian Fernandes Dezanetti Rodes – 65 votos

Liliane Gonçalves Bernardes Oliveira – 35 votos

Israel Luiz Pereira – 14 votos

Weverton Fabio Silva da Costa – 2 votos

