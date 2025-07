A tradicional festa junina, promovida pelo grupo Café dos Idosos de Botuverá, foi realizada na tarde da quarta-feira, 9, e transformou o salão de festas da Paróquia São José — situado no alto da colina, junto ao Centro da cidade — em um animado arraial repleto de cores, sabores e reencontros.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A programação, pois, teve início às 13h com a Santa Missa, momento que costuma marcar os encontros mensais do grupo.

Em seguida, os idosos seguiram para o salão, onde o aroma de pipoca, quentão, pé de moleque e cachorro-quente anunciava uma tarde especial.

Botuverá em festa

Trajados a caráter, participaram com entusiasmo de brincadeiras típicas como pescaria, dança da cadeira e da vassoura, embalados por música ao vivo.

Um café da tarde completou a confraternização, que reuniu cerca de 300 participantes.

Durante o encontro festivo, também foi apresentada a rainha da melhor idade de 2025: Salete de Souza, eleita com alegria pela comunidade.

Além das festas mensais, o grupo realiza passeios e intercâmbios com outras cidades, fortalecendo vínculos e promovendo o bem-estar da terceira idade.

Início modesto em Botuverá

Segundo a voluntária Rita Maria Bonomini, uma das organizadoras, o grupo surgiu há décadas, com cerca de 12 mulheres, em uma ação apoiada pela prefeitura.

“Começou pequeno, mas muito unido. Hoje, pois, temos quase 300 idosos reunidos em encontros, sempre na segunda quarta-feira de cada mês”, relata.

Após os anúncios, confira uma galeria de fotos que retrata, com sensibilidade, os momentos de alegria e união vividos durante a celebração.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh então reconhece e agradece o apoio dos parceiros que tornaram possível esta publicação.

Explore seus produtos e serviços – basta um clique nos banners.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque então entra no clima da festa junina dos seminaristas de Azambuja

2. Brusque então vive a magia das Danças Circulares em manhã de conexão

Botuverá em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK