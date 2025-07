“Queremos revitalizar o Centro, com calçadões e ciclovias”, diz prefeito de Guabiruba

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), completa seis meses de mandato após se reeleger no município. O chefe do Executivo destaca o planejamento de obras futuras, como o hospital e o terminal urbano. Além disso, projeta uma revitalização no Centro.

A revitalização ocorrerá por meio de repasse do governo de Santa Catarina, no valor de R$ 700 mil. Zirke afirma que a verba foi garantida pelo governador Jorginho Mello (PL), em reunião recente entre os dois.

“Já contratamos uma empresa para elaboração do levantamento em prol da revitalização do Centro, para as ruas Alois Erthal, José Júlio Schumacher e Vicente Schaf. Queremos revitalizar o Centro, com calçadões e ciclovias”, afirma.

Hospital de Guabiruba

O terreno para construção de um novo hospital em Guabiruba foi adquirido pela prefeitura. A estrutura será construída na rua José Dirschnabel, entre o Centro e o bairro Guabiruba Sul. O imóvel custou R$ 1,6 milhão aos cofres públicos.

Na semana passada, Zirke se reuniu em Florianópolis com a Secretaria de Saúde de Santa Catarina para discutir a construção do hospital. O deputado estadual Oscar Gutz (PL) participou do encontro.

“Antes de irmos para o novo hospital, queremos ampliar para 24 horas o atendimento na associação hospitalar. Vamos contratar uma empresa para nos adequarmos ao início deste atendimento. Sabemos da preocupação das pessoas, que precisam ir para Brusque de madrugada”.

Zirke diz que a aquisição do terreno foi pensada no novo acesso entre Brusque e Guabiruba, que será construído em parceria entre os municípios e apoio do governo catarinense. Com a futura via, a logística de transferência de casos urgentes do hospital de Guabiruba para o Hospital Azambuja será mais fácil.

Modelo de Botuverá

O transporte coletivo é uma preocupação do governo. Atualmente, Guabiruba depende da oferta do serviço em Brusque, que é intermunicipal. No entanto, o temor é que a concessionária deixe de atender os moradores de Guabiruba.

“A empresa quer um subsídio do município, mas não podemos oferecer para mantê-la. A concessão não é municipal, é intermunicipal”, lamenta.

Como alternativa, a Prefeitura de Guabiruba estuda implementar o modelo de Botuverá. O governo municipal pode adquirir um ônibus para circular por toda a cidade, de forma própria, sem intermediários na prestação do serviço.

Caso isso ocorra, Zirke avalia que os ônibus do transporte coletivo de Brusque poderiam entrar em Guabiruba apenas para deixar os passageiros em um ponto na prefeitura. Depois, eles embarcariam no ônibus próprio da cidade para chegar em suas casas.

O prefeito diz que o Executivo analisa adquirir um terreno a 200 metros do prédio da prefeitura. A intenção é construir o terminal urbano no local.

Casas populares

Zirke espera ser contemplado pelo programa Casa Catarina, do governo de SC, que construirá moradias populares a pessoas de baixa renda. A prefeitura disponibilizará o terreno, enquanto o Executivo estadual levantará as 30 casas que o município deve ser contemplado.

Segundo o prefeito, o imóvel destinado às casas fica no bairro Lageado Baixo, próximo à igreja São Vendelino. O espaço foi comprado em 2008, visando a implantação de moradias populares. Agora, de fato, pode receber esta finalidade.

A Prefeitura de Guabiruba precisa realizar um levantamento para verificar quais famílias serão contempladas, por meio de critérios específicos. Zirke diz que nem todas as pessoas que requisitam casas populares receberão os imóveis.

Relação com a Câmara e eleições de 2026

No mandato passado, o prefeito foi alvo de críticas de vereadores da própria base, que o acusavam de falta de diálogo com a Câmara. Zirke reconhece falhas, mas crê que o novo Legislativo está mais próximo do Executivo e minimiza atritos políticos.

“Em algum momento, eu falhei. Mas vejo que, hoje, com a renovação da Câmara, os vereadores querem um contato mais próximo da prefeitura. Os pedidos deles são pedidos da comunidade”, avalia.

A relação é agradável, inclusive, com os vereadores Alfred Nagel e Eduarda Schweigert, ambos do MDB, partido rival do PP de Zirke. O prefeito diz que o único vereador que não o procura no gabinete é Justavo Barroso (Podemos), mas que mantém contato pelo celular.

Sobre as eleições de 2026, Zirke pretende apoiar deputados estaduais e federais que vêm ajudando o município. Além disso, pretende seguir definições dos progressistas, que hoje têm o vereador de Brusque Jean Pirola (PP) como pré-candidato a deputado estadual.

O vice-prefeito Cledson Kormann (PSD) deve trabalhar para deputados do partido, como Napoleão Bernardes, que é aliado do governo Zirke e Cledson em Guabiruba. O prefeito crê que o PP apoiará o governador Jorginho Mello à reeleição.

“Eu vou seguir a linha que o PP estadual terá. Não vou esquecer de quem está nos ajudando, independente de partido”, comenta. Especificamente, Zirke cita Napoleão, Esperidião Amin (PP), Carlos Humberto (PL), Jorge Goetten (Republicanos) e Jerry Comper (MDB) entre os políticos que ajudam Guabiruba.

