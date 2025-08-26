Quinta edição da Corra por Elas acontece em outubro, em Brusque, e aguarda 1,5 mil participantes

A 5ª edição da Corra por Elas, corrida solidária que destina toda renda à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, acontece em 5 de outubro e já tem cerca de 80% das vagas preenchidas. A expectativa da organização é de 1,5 mil participantes.

A largada da quinta edição do evento às 7h, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Os percursos são de corrida (5 km e 10 km), caminhada (3 km) e haverá a prova kids (de 50 metros a 400 m).

O evento é uma realização da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), jornal O Município, Rotary e Gevaerd Calçados e Esportes. O quarto lote das inscrições está aberto no site da Ticket Sports. Os preços dependem da categoria e variam de R$ 99 a R$ 119, incluindo número de peito, chip descartável, alfinetes, camiseta e medalha. Para as crianças, a inscrição custa R$ 25 e inclui número de peito e medalha pós-prova.

A organização reforça que é obrigatória a entrega de 1 kg de alimento para doação à Apae e outras instituições.

A premiação contempla do 1º ao 5º colocado nas modalidades de 5 km e 10 km, que receberão troféus por categoria. Nas categorias assessoria/grupos e empresas haverá troféus do 1º ao 3º lugar.

Popularidade do evento

Presidente do conselho deliberativo da Ampebr, Irajá Trindade, conta que o número de participantes da corrida aumenta a cada edição, principalmente por conta da experiência positiva dos corredores.

“A corrida vai aumentando o número de participantes devido ao sucesso das edições anteriores. O boca-a-boca é que faz o evento crescer, e as pessoas sabem que é por uma boa causa. A premiação e os trajetos são muito bons, temos já uma credibilidade, aumentando sempre o cheque de doação. Estamos trabalhando com empresas e assessorias para mobilizar as inscrições para continuar crescendo. Estamos muito satisfeitos e faremos mais uma vez uma grande corrida”, destaca.

Cida Leite, conselheira da Ampebr, destaca a importância do evento para a Rede Feminina. “A Rede tem uma gratidão muito grande à organização. Recentemente, a Rede alugou um novo espaço e, com mais serviços disponibilizados, aumentam os custos. Muitas das mulheres atendidas têm dificuldades financeira, então faz toda a diferença”.

Trajeto

De acordo com a organização, a corrida vai usar um trecho da nova Beira Rio, sentido Rio Branco. Dependendo do andamento da obra, a prova pode ser totalmente realizada lá. A confirmação será divulgada mais próximo ao evento.

