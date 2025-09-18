Quinta edição da Corrida RVB acontece neste domingo em Brusque; saiba tudo sobre o evento

A quinta edição da Corrida RVB Malhas acontece neste domingo, 21, com largada no campus da Unifebe, bloco H. São esperados cerca de 2,5 mil participantes. O evento conta com percursos nas modalidades 7 km e 14 km corrida rústica, 3 km corrida e caminhada Pet Friendly, além de meia maratona de 21 km. As inscrições já foram encerradas.

Prova

A primeira largada acontece às 6h30 no campus da Unifebe. A estrutura do local conta com acesso direto à Beira-Rio. A corrida participativa e a caminhada Pet Friendly de 3 km terão início às 9h15, logo após a saída do pelotão da corrida.

Retirada dos kits

Os kits serão entregues no sábado, 20, das 9h às 17h, na Unifebe. A organização informa que o atleta que não retirar o kit durante a entrega pode retirar apenas o chip e o número de peito até 30 minutos antes da largada na arena do evento, mas abrirá mão do kit completo.

Caso o participante não consiga retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-lo mediante apresentação de autorização por escrito e documento de identificação com foto.

Atrações

No espaço do campus da Unifebe, haverá opções de entretenimento e recreação, como totem para fotos instantâneas, espaço kids, chopp e música com a DJ Scheila.

Premiação

Todos os participantes receberão medalhas. Os troféus serão entregues apenas aos primeiros colocados. A cerimônia de premiação está prevista para começar às 9h45.

A premiação será distribuída da seguinte forma:

Os participantes da corrida ou caminhada de 3km sem classificação geral e sem cronometragem;

Troféu para os cinco primeiros da classificação geral (masculino e feminino) do percurso de 7km;

Troféu para os três primeiros da classificação PCD do percurso de 7km;

Troféu para os três primeiros da classificação por categorias do percurso de 7km (masculino e feminino) – 14 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos, 65 a 74 anos e 75 em diante;

Troféu para os cinco primeiros da classificação geral (masculino e feminino) do percurso de 14km;

Troféu para os três primeiros da classificação por categorias do percurso de 14km (masculino e feminino) – 18 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos, 65 a 74 anos e 75 em diante;

Troféu para os cinco primeiros da classificação geral (masculino e feminino) do percurso de 21km;

Troféu para os três primeiros da classificação por categorias do percurso de 21km (masculino e feminino) – 18 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos, 65 a 74 anos e 75 em diante.

Em caso de ausência no momento da premiação, o atleta poderá solicitar a retirada do troféu pelo e-mail atendimento@correbrasil.com.br em até 30 dias após a prova, na sede da Corre Brasil, em Camboriú (SC). Após esse prazo, não serão entregues troféus. O envio pelos correios é possível, mas os custos são de responsabilidade do participante.

Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao diretor-geral da prova ou à equipe de cronometragem em até 20 minutos após a divulgação do resultado. Caso contrário, serão considerados inválidos.

