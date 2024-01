Os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí terão que lidar com mais um dia de abafamento significativo nesta quinta-feira, 11.

As altas temperaturas serão notáveis, especialmente com a presença do sol que promete então se destacar ao longo da manhã e início do turno vespertino.

Entretanto, é crucial que a população esteja atenta, pois os profissionais em meteorologia alertam para a chegada de uma frente fria que atravessará Santa Catarina.

Este sistema trará consigo pancadas de chuva, acompanhadas por trovoadas que podem se manifestar de forma representativa em algumas áreas, a partir do meio da tarde em direção à noite.

Para discutir este tópico, buscamos a expertise do meteorologista Piter Scheuer, que generosamente compartilhou conosco detalhes esclarecedores sobre o assunto.

Vislumbra-se uma pausa nas condições mais intensas de calor.

Os pormenores desta conversa estão apresentados no boletim emitido pelo renomado especialista a seguir.

O tempo nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Nesta quinta-feira, tanto Brusque quanto todo o Vale do Itajaí continuam sob a influência do padrão característico do verão, marcado, então, por um calor intenso que persiste.

Isso mantém uma sensação de desconforto notável diante das temperaturas máximas, novamente podendo ultrapassar os 34 a 35°C em diversas cidades.

É importante ressaltar a iminente chegada de uma frente fria ao estado catarinense. Este sistema tem o potencial de desencadear pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Alertamos para a possibilidade de eventos de forte intensidade, que eventualmente podem resultar em rajadas de vento mais intensas e precipitação abundante em curtos períodos.

Destaca-se que esta condição para o Vale do Itajaí é mais provável entre o meio da tarde em direção à noite.

Importante mencionar que muitas áreas podem experimentar um dia com pouca ou nenhuma chuva, dada a natureza isolada desse evento meteorológico, sujeito a causar transtornos em um bairro e, ao mesmo tempo, apresentar pouco ou nenhum impacto em áreas próximas.

Pequena trégua no calor intenso

Ao adentrarmos na sexta-feira, os simuladores meteorológicos indicam uma breve pausa no calor mais intenso.

É essencial esclarecer, desde já, para evitar especulações, que não estamos nos referindo a uma queda significativa de temperatura, mas sim a um alívio na intensa sensação de desconforto.

Os picos dos termômetros não devem ultrapassar os 30°C nesse dia, e essa condição se estende também ao sábado.

Vale ressaltar que esses dois dias estão sujeitos a pancadas de chuva, sem um horário específico para ocorrer, alternando-se com períodos de sol.

Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Madrugada de quinta-feira

Prosseguindo com matéria de hoje, abordamos agora o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados coletados provêm da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo exibe a compilação das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer, indicando valores muito abafados para cada lugar mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Importante ressaltar, pois, que não foram registradas ocorrências de chuvas durante este período (marcado em azul).

Fotos dos leitores

Para concluir esta edição, aprecie as encantadoras fotografias gentilmente compartilhadas por nossos leitores.

Estas imagens proporcionam uma visão do início da manhã desta quinta-feira em cada local mencionado nas legendas.

