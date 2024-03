Quitinete é destruída após incêndio em Itajaí

Uma quitinete foi atingida por um incêndio durante a manhã desta sexta-feira, 1º, em Itajaí. De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, ninguém ficou ferido.

O fato ocorreu no terceiro pavimento da residência. Ao chegarem no local, viram testemunhas realizando o combate às chamas com o uso de extintores.

Para conter o incêndio, os bombeiros utilizaram a mangueira. Posteriormente, um ventilador para diminuir a fumaça e fazer o rescaldo.

Leia também:



1. Clima de verão e seus impactos em Brusque no fim de semana; confira na previsão

2. Teatro de marionete e música para todos os gostos: confira cinco coisas para fazer em Brusque no fim de semana

3. Adolescente que pilotava moto tenta se desfazer de bolsa com drogas, mas acaba apreendido em Brusque

4. Rodovia que liga Brusque a São João Batista terá pontos com terceira faixa

5. Mega-Sena 2694: confira os números sorteados nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: